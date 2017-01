Swift-Vater verlässt Apple

Auch wenn der Name selbst eingefleischten Apple-Fans wohl eher kein Begriff ist, so handelt es sich bei Chris Lattner dennoch um eine der wichtigsten Figuren im Unternehmen. Handelte - denn heute wurde bekannt, dass der Leiter der Abteilung "Developer Tools" Apple verlassen wird. In seiner offiziellen Erklärung spricht Apple davon, noch in diesem Monat bei Apple aufzuhören, um "eine Gelegenheit in einem anderen Bereich" wahrzunehmen. Welche Aufgabe dies genau ist, geht aus dem Schreiben via Swift-Mailingliste leider nicht hervor. Lattner war mehr als Jahrzehnt bei Apple tätig und galt als der wichtigste Kopf hinter Apples Programmiersprache Swift, die auf der WWDC 2014 erstmals vorgestellt wurde.Mit der Entwicklung von Swift hatte Lattner im Jahr 2010 begonnen und zunächst nur wenige Personen eingeweiht. Die Sprache sei das Ergebnis unermüdlichen Einsatzes eines Teams aus Sprachexperten, Dokumentation-Gurus, Compileroptimierungs-Ninjas und einer Gruppe, die mit Swift arbeiten musste, um die Alltagstauglichkeit zu erproben und wichtige Rückmeldung zu liefern - wie sich Lattner einst zur Entstehungsgeschichte von Swift äußerte. Auch Xcode Playground geht direkt auf Lattner zurück, der dies als "persönliches Anliegen" bezeichnet hatte.Lattner Nachfolger als leitender Swift-Entwickler ist ebenfalls bereits bekannt. Ted Kremenek wird demnach übernehmen und fortan das Team leiten. Zwei große Updates sind bereits bekannt, noch in diesem Frühjahr will Apple nämlich Swift 3.1 fertigstellen. Lattner zufolge präsentiert Apple dann auf der kommenden Entwicklerkonferenz Swift 4. Jetzt bereits befinde sich Swift in großartiger Verfassung und Swift 4 werde mit Ted als Projektleiter ein weiteres starkes Release. Ansonsten gebe es keine Änderungen in der Teamstruktur, so Lattner. Er habe weiterhin vor, sich im Swift Core Team zu betätigen und an der Mailingliste teilzunehmen. Der einzige Unterschied zu vorher sei, dass nun manche Rollen neu verteilt werden. Die tägliche Arbeit beeinflusse dies seiner Einschätzung zufolge kaum.