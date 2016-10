Survival-Action "Mad Max" für den Mac erschienen

MacBook Pro 15" mit AMD Radeon R9

MacBook Pro 15" mit Nvidia GeForce 750

iMac 27" Retina 5K mit AMD Radeon R9

iMac 27" mit Nvidia GeForce GTX

Mac Pro mit AMD FirePro

Im Kampf gegen marodierende Banden des Ödlands befindet man sich in dem Action-Spiel als Mad Max auf einem Rachefeldzug gegen alles und jeden - naja fast jeden. Zusammen mit dem Mechaniker Chumbucket arbeitet Mad Max an dem ultimativen Überlebensfahrzeug "Magnum Opus", um nach der Apokalypse im Ödland überleben zu können. In Verlauf des Spiels lassen sich nahezu alle Fahrzeugkomponenten tauschen und verbessern. Neben Motor und Fahrgestell zählen dazu auch Waffenaufbauten und Panzerung.In der offenen Spielwelt gilt es dann, gegnerische Fahrzeuge auszuschalten oder im handfesten Nahkampf zu wichtigen Ressourcen zu gelangen. Auf Grundlage des Erfolgs lässt sich das eigene Fahrzeug dann wiederum ausbauen. Das Spiel orientiert sich in seiner Gestaltung an der gleichnamigen Filmserie.Bevor man allerdings in die Rolle von Mad Max schlüpft, müssen die Systemanforderungen beachtet werden. So werden keine Grafikchips von Intel unterstützt und auch nur ausgewählte Grafikkarten von AMD und Nvidia mit mindestens 2 GB Videospeicher. Dadurch bleibt die Liste kompatibler Macs übersichtlich:Zu den weiteren Systemanforderungen zählen ein 3,2-GHz-Prozessor, 8 GB RAM sowie 35 GB freier Speicher. Darüber hinaus muss OS X 10.11.6 bzw. macOS Sierra 10.12 installiert sein. Mad Max ist seit gestern Abend zum Preis von 29,99 Euro im Mac App Store erhältlich.