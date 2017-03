Starcraft Remastered: Überarbeitetes Strategiespiel kommt im Sommer auf den Mac

Starcraft gehört zu den absoluten Spieleklassikern auf dem Mac. Bereits im Jahr 1999 erschien die erste Version des Spieles für den Mac. Alle Plattformen zusammengerechnet, wurde das Spiel bis heute mehr als 10 Millionen Mal verkauft. An diesen Erfolg möchte Blizzard nun anknüpfen und stellt Starcraft Remastered und die Erweiterung Brood War vor.Die Unterschiede zu dem Originalspiel liegen nicht im Gameplay. Das Spiel an sich soll genauso zu bedienen sein, wie bereits die erste Version. Neu sind hingegen die Auflösung (4K-UHD, früher lediglich 640 x 480 Pixel) und diverse neue Soundeffekte. Zudem werden 13 verschiedene Sprachen unterstützt, so Blizzard.Einen Preis für die Kombination aus Starcraft Remastered und dem Erweiterungspack nennt der Entwickler noch nicht. Der Veröffentlichungstermin soll irgendwann im Sommer 2017 erfolgen und wird zu gegebener Zeit genauer definiert.Weiterführende Links: