Sonderangebot: MacTechNews ein halbes Jahr werbefrei nutzen

Seit vergangenem Jahr bieten wir auf MacTechNews die Möglichkeit an, die Webseite gegen den überschaubaren Jahresbeitrag von 14,99 Euro (also 1,25 Euro pro Monat) auch werbefrei nutzen zu können. Sämtliche Werbebanner sind dann für den gebuchten Zeitraum von der Seite verschwunden. Es handelt sich um eine einmalige Buchung und nicht um ein Abo. Nach Ablauf der Zeit kann einfach erneut die Werbefrei-Option ausgewählt werden. Die Zahlung (Bankeinzug oder Kreditkarte) erfolgt über den in Deutschland ansässigen, namhaften Anbieter "LaterPay", der auch die Rechnungsstellung sowie Ausweisung der landesspezifischen MwSt. für uns übernimmt. LaterPay bietet übrigens auch die Abwicklung für viele andere große Online-Publikationen und deren kostenpflichtige Inhalte an (Beispielsweise Golem, Spiegel, Gruner&Jahr und Geo).Nur bis kommenden Sonntag (12.2.2017) gibt es ein Sonderangebot. Buchen Sie die Werbefrei-Option für nur 4,99 Euro für einen Zeitraum von 6 Monaten - dies entspricht gerade einmal 83 Cent pro Monat. Als registrierter Nutzer von MacTechNews folgen Sie dazu einfach diesem Link , der Sie zum Premium-Bereich Ihrer Account-Einstellungen bringt. Dort haben Sie die Option, für 4,99 Euro ein halbes Jahr werbefrei zu buchen. Auch hier gilt: Keine automatische Verlängerung, nach sechs Monaten läuft die Buchung einfach aus.Die Finanzierung einer Seite wie MacTechNews steht auf drei Säulen. Den Hauptteil machen die klassischen Werbebanner via fest eingebundener Werbenetzwerke aus. Diese werden meist pro Einblendung vergütet - also unabhängig davon, ob Nutzer die Banner anklicken oder nicht. Der zweite Bereich sind direkt verkaufte Kampagnen, deren Abrechnung ebenfalls auf Basis einer vereinbarten Anzahl an Einblendungen erfolgt.Die dritte Säule ist der Bereich Affiliate. Wenn wir auf Anbieter wie Apple, iTunes, Amazon und Co. verlinken, enthält der Link eine kleine Kennzeichnung, von welcher Seite die Weiterleitung erfolgte. Im Fall eines Kaufs erhält MacTechNews dann einen kleinen Anteil als Provision, der Preis für Nutzer bleibt unverändert. Vor allem Apple Store und iTunes Store sind angesichts des ohnehin vorhandenen Interesses unseres Lesers an diesen Angeboten besonders interessant.Ein Wort noch zur Kalkulation des Werbefrei-Angebotes: Der Buchungspreis abzüglich MwSt sowie Gebühren für Zahlungsabwicklung und Rechnung liegt ungefähr auf dem Niveau des durchschnittlichen Werbeumsatzes pro aktivem Nutzer auf der Webseite. Werfen Sie einen Blick auf die Seite zur Buchung des werbefreien Zugangs und nutzen Sie das befristete Sonderangebot: