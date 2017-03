SAPs Entwicklerkit für iOS-Apps erschienen

Das im Februar von SAP angekündigte Entwicklerkit für iOS-Apps ist nun verfügbar. Apple selbst hat mittlerweile eine entsprechende Informationsseite im Entwicklerbereich online gestellt, die das Interesse für die SAP Cloud Plattform wecken soll. Da SAP vor allem im Unternehmensbereich anzutreffen ist, richtet sich das SDK (Software Development Kit) an Entwickler von Business-Apps, die entweder allgemein oder speziell auf Unternehmensaufgaben zugeschnitten sind.Das für Apples neue Programmiersprache Swift optimierte SDK ermöglicht nicht nur den geregelten Zugriff auf die SAP-Server, sondern bietet auch die Integration von iOS-Funktionen wie Touch ID, Ortungsdienste und Mitteilungen. Darüber hinaus sind mit dem SDK auch Vorgaben für Bedienung und Gestaltung der Apps verknüpft, sodass im Idealfall alle SAP-gestützten Apps in ähnlicher Weise bedient werden können. Das "Fiona" getaufte System orientiert sich dabei auch an Apples iOS-Vorgaben, sodass die Gewöhnungsphase relativ kurz gehalten wird.SAP selbst hat heute auch erste iOS-Apps auf Basis des SDK im App Store veröffentlicht. Den Anfang macht demnach SAP Project Companion, welches sich in zwei App-Varianten sowohl an Manager und Berater richtet. Die beiden Varianten greifen Hand in Hand und erlauben die Organisation von Kundenprojekten und die Zuweisung von Aufgaben und Themen an einzelne Berater. Die beiden Apps erfordern mindestens iOS 10, was auch die Mindestanforderungen für das SAP Cloud Platform SDK selbst ist.Weiterführende Links: