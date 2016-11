PayPal-App unterstützt Siri über neue iOS-10-Schnittstelle

Mit einem Update der iOS-App ermöglicht der Zahlungsdienstleister PayPal ab sofort die sprachgestützte Steuerung von Transaktionen (zur App: ). Über die neue Siri-Schnittstelle, welche Apple zusammen mit iOS 10 eingeführt hat, lassen sich so Beträge per Sprache überweisen und abbuchen. Die Formulierungen dazu lauten "Sende [x,xx] Euro an [Name] für [Verwendungszweck]" - oder - "Fordere [x,xx] Euro von [Name] für [Verwendungszweck] an".Ebenfalls in Update 6.7 neu hinzugekommen, ist die unkomplizierte Möglichkeit, PayPal-Einladungen an Freunde zu versenden. Damit lassen sich beispielsweise die anfallenden Kosten eines Restaurantbesuchs teilen oder Geld für ein gemeinsames Geschenk zusammenlegen - ganz ohne Bargeld. Trotz der neuen Funktionen belässt PayPal die Systemanforderungen der App weiterhin bei iOS 8.1. Um aber Siri verwenden zu können, muss die App jedoch in iOS 10 installiert sein.Die PayPal-App ist kostenlos im App Store verfügbar und 190 MB groß. Für die Nutzung ist die Registrierung eines Kontos sowie einer Bankverbindung oder Kreditkarte erforderlich. Im Zusammenspiel mit dieser Verbindung fungiert PayPal als Zweitkonto, auf das sich neues Guthaben übertragen oder abheben lässt. Entsprechend Ausgleichstransaktionen werden von PayPal automatisch durchgeführt.