Online Store vom Netz genommen: Apple bereitet Verkaufsstart der neuen Produkte vor

Heute ist der Tag des Verkaufsstart der neuen Apple-Produkte, welche der Konzern am Dienstagmittag vorgestellt hatte. In Vorbereitung darauf ist der Online-Store nun vorerst nicht mehr zu erreichen. Allerdings beginnt die offizielle Vorbestellungsphase für das iPad 9,7'', das rote iPhone 7 und 7 Plus sowie die iPhone-SE-Modelle mit höherem Speicher erst um 16:01 Uhr. Dementsprechend ist nun mit einer über fünfstündigen Down-Phase des Stores zu rechnen, in der keine Käufe bei Apple möglich sind.Der Text, der Besuchern des Stores nun entgegenblickt, wiederholt das gleiche Wortspiel, welches Apple schon am Dienstag verwendete: »We've got something special in store for you.« Darunter verweist der Text explizit auf 8:01 Uhr Pazifikzeit, was 16:01 mitteleuropäischer Zeit entspricht. Es ist nicht bekannt, warum Apple derart lange Unterbrechungen in der Store-Verfügbarkeit benötigt, um die neuen Produkte freizuschalten.