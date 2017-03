Morgan Stanley: iPhone 8 wird starke Verkaufszahlen bringen

Apple-Aktie weiterhin unterbewertet

iPhone 8 im September

Ein Gehäuse aus Edelstahl und Glas, drahtloses Laden, ein OLED-Bildschirm - all dies und noch zahlreiche andere Dinge werden für das iPhone 8 prophezeit. Selten war die Erwartungshaltung so hoch wie zum aktuellen Zeitpunkt. Ob Apple mit dem Gerät alle vorausgesagten Funktionen erfüllen kann, ist natürlich noch nicht absehbar.Die neuen Funktionen und das neue Gehäuse führen womöglich auch zu einer Preissteigerung seitens Apple, so soll das günstigste Premium-Gerät um die 1.000 Euro kosten. Trotz dieses hohen Preises erklärt Morgan Stanley in einem Bericht, dass Apple die iPhone-Verkaufszahlen mit dem iPhone 8 um ungefähr 20 Prozent steigern wird. Durch den hohen Verkaufspreis wachse Apples Marge ebenfalls, sodass sich der Profit des kalifornischen Technikkonzerns nochmals erhöhen wird.Nachdem Apples Aktie an der Börse auf Rekordwerten lag (MTN berichtete: ), flachte der Wert wieder leicht ab. Aktuell sieht Stanley die Apple-Aktie als unterbewertet an und bewertet die Aktie mit einem Preis von 160 US-Dollar. Der zuvor geschätzte Wert lag bei 140 US-Dollar.Auch nennt Morgan Stanley Gründe für die hohen Verkaufszahlen des iPhone 8. So werden vor allem der randlose OLED-Bildschirm und das neue Gehäuse Kaufargumente darstellen. Auch das kabellose Laden werde Kunden zum Kauf bewegen. Allerdings sollen nicht nur Hardware-Funktionen für das hohe Anwenderinteresse sorgen. Auch neue Software-Elemente können laut Stanley interessant werden, besonderer Fokus soll hierbei auf künstlicher Intelligenz und der erweiterten Realität liegen. An den Augmented-Reality-Funktionen sollen einem Bericht zufolge bereits 1.000 Apple-Angestellte arbeiten.Das iPhone 8 wird angeblich im September gemeinsam mit den iPhone 7s und iPhone 7s Plus vorgestellt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten könnte eine Auslieferung allerdings deutlich später erfolgen. Weitere Details zu den Geräten sind noch nicht bekannt. Bisher sind auch noch keine Bauteile an die Öffentlichkeit gekommen.Weiterführende Links: