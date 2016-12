Minecraft für Apple TV erschienen

Etwas früher als erwartet hat das zu Microsoft gehörende Spielestudio Mojang die Apple-TV-Edition des Open-World-Spiels Minecraft veröffentlicht. Ursprünglich als Dungeon-Spiel gestartet, kann man in Minecraft Klötzchen abbauen und neu setzen. Da Klötzchen verschiedene Eigenschaften besitzen können, lassen sich so nicht nur gewaltige Gebäude bauen, sondern ganze Maschinen einschließlich Elektronik wie Prozessoren und Computer.Darüber hinaus bietet das Spiel eine Geschichte, die man dank des kürzlichen Ender-Update bis zum Ende nachspielen kann, aber nicht muss. Im ebenfalls enthaltenen Kreativmodus wiederum kann man sich frei von Hunger und Monstern dem Aufbau widmen, ohne erst Ressourcen einsammeln zu müssen. Die zufallsgenerierten Welten sind praktisch grenzenlos, womit die Land- und Ozeanfläche deutlich größer als die Erde ausfallen.Einen Mehrspielermodus wie in der Konsolen-Version für PlayStation 4, Wii U und Xbox 360/One gibt es in der Apple-TV-Edition aktuell noch nicht. In einem kommenden Update werde dies nach Aussage von Mojang nachgereicht . Damit sollen dann - vermutlich kostenpflichtig - Mehrspieler-Realms auf Basis von Xbox Live möglich sein. Ob dies auch Plattform-übergreifende Mehrspieler-Partien zwischen Apple TV, iOS-Version und Xbox beinhaltet, ist unklar."Minecraft: Apple TV Edition", so der offizielle Titel, erfordert ein Apple TV 4 mit tvOS 10. Der Preis liegt mit 19,99 Euro auf dem Niveau der Konsolen- und PC-Versionen. Weiterhin gilt es zu beachten, dass ein Apple-zertifizierter Spiele-Controller wie der SteelSeries Nimbus Wireless vorhanden sein muss, was gegebenenfalls weitere Kosten nach sich zieht.Zur Einführung gibt es kurzzeitig zusätzliche Skin- und Texture-Packs, die sonst als In-App-Kauf kostenpflichtig wären. Hierzu zählen Figuren im Stil von Holiday 2015, Town Folk und City Folk sowie die Grafiksets Plastic, Natural, Cartoon und Festive 2016. Damit lässt sich die Welt auf einfache Weise für ein spezielles Thema optimieren.