Meeting im Apple-Hauptquartier: Mögliche Geburt des rothaarigen Emoji

Aus den meisten Chat-Verläufen sind sie kaum mehr wegzudenken: die Emojis. Geboren als zusammengesetzte Smileys, welche die nicht sichtbaren Gesichtsausdrücke in geschriebenen Texten ersetzen sollten, umfassen sie inzwischen weit mehr als die gelben Gesichter. Die Menge und die Themen verbreiterten sich rasant und auch die Diversifizierung eines einzelnen Person-Emoji schritt voran: Inzwischen sind diverse Hautfarben, Haartöne und beide Geschlechter verfügbar.Verantwortlich für die Definition, welche Emojis auf jede Plattform zu kommen haben, ist das Unicode-Konsortium. Jede Unicode-Generation erweitert das Emoji-Angebot, da wird auch das kommende Unicode 10 keine Ausnahme bilden. Als Teil des Konsortiums möchte Apple dabei auch mitbestimmen; schon mehrmals griff der Konzern aktiv ein, etwa als es darum ging, das Gewehr-Emoji zu verhindern (MTN berichtete: ).In der kommenden Woche findet die Unicode-Konferenz des technischen Ausschusses in Apples Hauptquartier in Cupertino statt. Hauptthema soll dabei eine weitere Verbreiterung des Phänotyps der menschlichen Emoji werden. Denn die Hauptbeschwerde von Nutzern ist Emojipedia zufolge das Fehlen von Personen mit roten Haaren. Dieses Problem ist nicht trivial, so hat der Ausschuss gleich 5 verschiedene Vorschläge eingereicht, wie rothaarige Personen implementiert werden könnten; alle sind mit Problemen behaftet. So wäre es zum Beispiel möglich, ein eigenes Emoji mit roten Haaren einzufügen, dessen Hautton wie üblich angepasst werden kann. Zweitens wäre die Ausweitung des Kontextmenüs um einen hellhäutigen, rothaarigen Typus denkbar oder sogar drittens ein zweites Auswahlfeld, in dem sich Haar- und Hautfarbe unabhängig voneinander definieren lassen. Vorschlag 4 sieht eine automatische Verbindung bei der Hintereinanderausführung zweier etablierter Emoji zum neuen Rothaar-Look vor, eine sogenannte ZWJ-Sequenz. Schließlich wäre es möglich, dass Nutzer optional alle blonden Emojis automatisch rothaarig angezeigt bekommen.Wer sich rasch die Möglichkeit erhofft, endlich anerkannte Symbole mit der fehlenden Haarfarbe zu verschicken, muss sich aber auf jeden Fall noch gedulden. Bis zum Start von Unicode 10 dürfte noch einige Zeit vergehen und dann dauert es noch einmal eine Weile, bis Plattformbetreiber wie Apple die Vorgaben in ihrem jeweils eigenen Look auch ins System eingebaut haben. Erst mit iOS 10.2 und macOS 10.12.2 Mitte Dezember fanden die neuen Emojis aus Unicode 9 Eingang in die Apple-Systeme.Weiterführende Links: