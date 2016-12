LG UltraFine 5K Display ab sofort verfügbar

Rabatt-Aktion um drei Monate verlängert

Noch heute morgen berichteten wir , dass LG weiterhin mit Verzögerungen bei der Auslieferung des LG UltraFine 5K Display rechnet. Doch vor wenigen Minuten hat Apple überraschend die Bestellfunktion auf der eigenen Webseite freigeschaltet. Somit lässt sich der Bildschirm ab sofort zu einem Preis von 1049 Euro bestellen.Weiter gibt Apple aktuell eine Auslieferung in zwei bis vier Wochen an. Damit verfehlt das LG UltraFine 5K Display zwar das Weihnachtsgeschäft, welches aber bei einem solch hochpreisigen Produkt eher nebensächlich ist.Bei dem LG UltraFine 5K Display handelt es sich um einen Bildschirm mit einer Diagonalen von 27 Zoll. Der Monitor besitzt eine integrierte Kamera, eingebaute Stereo-Lautsprecher sowie drei USB-C-Anschlüsse. Über diese kann das MacBook Pro angeschlossen und mit bis zu 85 Watt geladen werden. Die Auflösung des Bildschirmes beträgt 5120 x 2880 Pixel, die Helligkeit wird mit bis zu 500 cd/m² angegeben. Eine weitere Besonderheit des Monitors ist der große P3-Farbumfang.Das LG UltraFine 5K Display verfügt über ein integriertes Netzteil. Im Lieferumfang befinden sich neben dem eigentlichen Bildschirm noch ein zwei Meter langes Thunderbolt-3-Kabel, das Netzkabel und ein VESA Cover. Systemvorraussetzungen sind macOS Sierra 10.12.1 oder neuer sowie ein Thunderbolt-3-fähiger Mac. Damit richtet sich das Angebot aktuell exklusiv an Kunden der neuen MacBook Pro.Auch wann der Bildschirm seinen Weg in die Apple Stores findet, ist nun bekannt. So kann man die LG UltraFine 5K Display ab dem 29. Dezember in den Apple Stores abholen. Ob und wann die Geschäfte mit Demo-Exemplaren beliefert werden, ist aktuell noch nicht bekannt.Die reduzierten Preise für USB-C-Zubehör und die beiden neuen LG-Displays werden verlängert und sind nun bis März 2017 für Anwender verfügbar. Ursprünglich sollte die Rabatt-Aktion zum Jahreswechsel auslaufen. Somit kostet das LG UltraFine 5K Display bis zum 31. März 1049 Euro, der reguläre Preis beträgt 1399 Euro. Warum Apple die vergünstigten Preise nun drei Monate länger offeriert, wurde nicht kommuniziert.Weiterführende Links: