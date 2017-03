Konfrontation im Apple Store: Virales Video zeigt Trump-Sprecher Sean Spicer

Begegnung im Apple Store

Über Reaktion empört

„Wie fühlt man sich, wenn man für einen Faschisten arbeitet?“ Diese Frage musste sich Sean Spicer, der Pressesprecher des neuen US-Präsidenten Donald Trump, am Wochenende in einem Apple Store in Washington gefallen lassen. Die Fragestellerin filmte ihre Konfrontation mit dem bekannten Republikaner und streamte sie live über Periscope.Ein kurzer Blick auf die Twitter-Seite von Shree Chauhan zeigt sofort, dass sich die indisch-amerikanische Einwohnerin von Washington D.C. sehr für Barack Obama und dessen politische Ideen einsetzt. Am Samstag wollte sie eigenen Angaben zufolge endlich ihr gesplittertes iPhone-Display reparieren lassen. Angeblich war es am 8. November, also just am Tag der Präsidentschaftswahl, kaputt gegangen. Im Store traf sie dann überrascht auf Donald Trumps Pressesprecher und wollte die Gelegenheit für kritische Fragen nutzen.Neben der provokanten, eingangs zitierten Ausgangsfrage wollte sie von Spicer auch wissen, ob er bei den »Russland-Machenschaften« beteiligt gewesen und dementsprechend auch ein Krimineller sei. „Haben Sie Verrat begangen, ebenso wie Ihr Präsident?“, fragte sie ganz direkt. „Wie fühlt es sich an, unser Land zu zerstören?“Natürlich erwartete sie keine Antwort, ließ dafür auch wenig Gelegenheit. Deswegen überhörte sie auch eine Reaktion Spicers, die sie erst im Nachhinein auf die Palme bringen sollte. Denn Spicer, der offensichtlich wenig Lust auf ein Gespräch mit ihr hatte, sagte an einer Stelle: „Such a great country that allows you to be here.“ (Welch ein großartiges Land, das Ihnen erlaubt, hier zu sein.) Chauhan sieht im Rückblick darin eine unverhohlene Drohung, ihren Bürgerschaftsstatus in den USA in Frage zu stellen, nur weil sie ein indisches Aussehen habe.In einem Artikel für Medium gab sie zu, dass ihre Ansprache an Sean Spicer »nicht höflich« gewesen sei. „Aber seit wann ist Unhöflichkeit ein Grund, mich aus den Vereinigten Staaten rauszuschmeißen? Dem Land, in dem ich geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin, das ich trotz all seiner Fehler liebe.“ Inzwischen ist Chauhans Videomitschnitt über 5.000 Mal mit »Gefällt mir« markiert und über 3.000 Mal geteilt worden.Weiterführende Links: