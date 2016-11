KGI: Kein neues iPhone SE im März 2017

Nachdem mit dem iPhone SE am 31. März dieses Jahres wieder ein 4-Zoll-Smartphone von Apple vorgestellt wurde, präsentierte Cupertino im September keine 4-Zoll-Variante des neuen iPhone 7. Bei einer Neuvorstellung im September wäre der Produktzyklus des iPhone SE aber auch sehr kurz gewesen. Aus diesem Grund hofften viele auf eine Produktaktualisierung im nächsten März. Aber auch einige andere Termine für die Präsentation des Mobiltelefones sind im Gespräch.Zu einer Neuvorstellung eines iPhone-SE-Nachfolgers äußerte sich jetzt der bekannte KGI-Analyst Ming-Chi Kuo. Seiner Einschätzung zufolge wird Apple im März keinen Nachfolger für das 4-Zoll-Gerät vorstellen. Diese Entscheidung seitens Cupertino begründet der Analyst damit, dass man eine klare Abgrenzung zu den kostspieligen Flaggschiffen schaffen möchte. So sei die Gewinnmarge bei den iPhone-7-Modellen erheblich höher. Dies wolle Apple aber in Kürze ändern, da man einige Komponenten des iPhone SE günstiger bekommen werde. Speziell bei den Prozessoren von TSMC könne Apple Kosten einsparen und diese günstiger beziehen. Ebenfalls seien Samsungs Speicherchips mittlerweile zu günstigeren Konditionen erhältlich.Ob der Technikkonzern diese Einsparungen durch den Verkaufspreis an die Kunden weitergeben wird, ist nicht bekannt. Laut dem KGI-Analyst werde Apple die Einsparungen bei den Bauteilen nutzen, um die Gewinnmarge bei den Einstiegsgeräten zu erhöhen.Ein anderer Termin für die Präsentation eines neuen iPhone mit kleinerem Bildschirm wäre die Keynote im September. Dort wird Apple dann Berichten zufolge die neuen iPhone 8 mit neuem Design und kleineren Bildschirmrändern vorstellen. Diese könnten dann in drei verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich sein.Das iPhone SE ist aktuell im Apple Online Store in den üblichen Farben (Spacegrau, Silber, Gold und Roségold) und Speichergrößen (16 GB und 64 GB) mit einem Tag Lieferzeit verfügbar und lässt sich zu Preisen zwischen 479 Euro und 539 Euro bestellen.Weiterführende Links: