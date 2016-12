Jodel: GPS-gestützter anonymer Chat mit 3D-Touch-Support

Studierende und jüngere Leser dieser Seite werden die App vermutlich als beliebtes Unterhaltungsmedium kennen, allen anderen ist der Name des Programms sicher weniger geläufig - Jodel . Die in Deutschland entwickelte App ist seit einiger Zeit in aller Munde und bietet gegenüber anderen sozialen Netzwerken zahlreiche Vorteile.Zunächst ist die Funktionsweise von Jodel nichts neues. Man kann Beiträge und Bilder veröffentlichen, die andere Nutzer kommentieren und bewerten können. Interessant wird die App dadurch, dass viele locker mit veröffentlichten Inhalten umgehen, weil die gesamte Anwendung anonym ist. Man meldet sich nicht an, braucht keinen Account und hat so einen anonymen Zeitvertreib, der meist relativ niveauvoll abläuft.Für das Niveau sorgt „Karma“. Dieses bekommt man beim posten von Beiträgen, Kommentieren und wenn andere Nutzer die eigenen Beiträge positiv bewerten. Bei negativen Bewertungen sinkt die Höhe des Karmas und fällt dieses unter einen bestimmten Wert, werden anderen Nutzern die Beiträge nicht mehr angezeigt. So erreicht es das Programm die Anzahl der Trolle zu reduzieren. Durch die oben angesprochene Anonymität ist das Programm eher als Unterhaltungsmedium, denn als Chat mit bekannten Personen zu sehen.Der Dienst ist GPS-gestützt, sodass man immer die Beiträge aus der näheren Umgebung, also 10 km, angezeigt bekommt. Durch das neueste Update kann zudem eine Heimat-Region definiert werden, aus der man jederzeit Beiträge bekommt. Zudem unterstützt Jodel mit dem Update auf Versionsnummer 3.37 die 3D-Touch-Funktion der iPhone 6s und iPhone 7. Jodel ist als iPhone-App im iOS App Store verfügbar, benötigt mindestens iOS 8.0 und 14 MB freien Speicher. Die App ist kostenlos und kommt ohne Werbung aus.Weiterführende Links: