Großstörung im Netz der Deutschen Telekom

Fast eine Million Betroffene

Ein Angriff?

Gestern Nachmittag stieg die Anzahl der gemeldeten Störungen im Telekom-Netz sprunghaft an. Hunderttausende von Kunden konnten sich plötzlich nicht mehr im Internet einwählen. Abends bestätigte das Telekommunikationsunternehmen die Probleme und empfahl Betroffenen zunächst, ihre Router kurzzeitig vom Stromnetz zu trennen. Das führte aber in den meisten Fällen nicht zum gewünschten Erfolg.Offensichtlich ist es den Technikern die gesamte Nacht über nicht gelungen, das Problem zu isolieren oder zu identifizieren, geschweige denn zu beheben. Nun meldete sich der Konzern über Facebook und Twitter erneut bei den Kunden und informierte, dass etwa 900.000 Kunden »mit bestimmten Routern« betroffen seien. Um welche Router-Modelle es sich dabei handelt, stehe aber noch nicht fest. Bei der »überwiegenden Mehrheit« laufe das Netz aber störungsfrei und alle Dienste funktionierten. Die genannte Zahl von 900.000 Betroffenen entspricht etwa 5 Prozent der Telekom-Kunden.Da sich kein klares Fehlerbild ergebe, schließt die Telekom einen Angriff von außen nicht mehr aus. Bei einigen Kunden funktioniere gar nichts mehr, andere erlebten starke Schwankungen in der Verbindungsqualität. Eine mögliche Erklärung wäre »gezielter Einfluss von außen«, wie es in der jüngsten Mitteilung heißt. Bestätigen lassen sich diese Vermutungen allerdings noch nicht.Aufgrund der Ratlosigkeit der Verantwortlichen bleibt die offizielle Empfehlung weiterhin, betroffenen Routern kurzzeitig den Netzstecker abzuziehen. In einigen Fällen könnte das helfen, die große Masse der Betroffenen erlebt die Probleme nach wenige Minuten aufs Neue.Schließlich weist die Telekom noch die Vermutung zurück, dass sich die Störung auf die Ballungsgebiete konzentriere. Der scheinbare Schwerpunkt in großen Städten entstehe statistisch nur deswegen, weil dort eben auch mehr Menschen lebten.Weiterführende Links: