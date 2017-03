»Game of Thrones«-Stars singen auf Apple Music

Die meisten Serien-Enthusiasten dürften Maisie Williams und Sophie Turner vor allem aus ihren Rollen in der Erfolgsserie »Game of Thrones« kennen. Dort spielen sie die Schwestern Arya und Sansa Stark. Doch auch privat haben sie einen sehr guten Draht zueinander und haben in einer kurzen Videobotschaft nun bekannt gegeben, in einer für Apple Music produzierten Folge von »Carpool Karaoke« aufzutreten.Carpool Karaoke ist ein Serienformat, welches der US-amerikanische Comedian James Corden für seine »Late Late Show« entwickelt hat. Inzwischen wurde das Konzept von Apple aufgegriffen und leicht abgewandelt. Fortan steigen jeweils zwei (oder mehr) Prominente in ein mit Kameras ausgestattetes Fahrzeug und filmen ihre Rundfahrt, in der sie sich über dies und das unterhalten und natürlich auch einige Gesangseinlagen darbieten. Das Ergebnis lässt sich nur exklusiv bei Apple Music besichtigen. Es handelt sich um eines der ersten Serienformate auf Apples Streamingdienst.Die beiden Schauspielerinnen von Game of Thrones trafen sich gerade erst beim »South by Southwest«-Festival in Texas aufgetreten, gemeinsam mit den Serienentwicklern David Benioff und D.B. Weiss. Aktuell rühren sie die Werbekampagne für die siebte und vorletzte Serienstaffel. Neben Williams und Turner sind auch weitere hierzulande bekannte Persönlichkeiten als Teilnehmer bestätigt. Dazu zählt etwa der Schauspieler Will Smith, die Rockband Metallica und Sängerin Alicia Keys. Insgesamt sind 16 Folgen à 30 Minuten geplant.Weiterführende Links: