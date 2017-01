Für den richtigen iOS-Look: Apple stellt Design-Vorlagen zur Verfügung

Knöpfe, Schalter, Tabs, Kontextmenüs und Slider: Nach Apples Wunsch sollen alle iOS-Apps eine einheitliche Design-Sprache verwenden, wenn es um grundlegende Bedienelemente geht. Deswegen stellt der Konzern für Entwickler die »iOS Human Interface Guidelines« auf. Seit heute Nacht haben Entwickler die Möglichkeit, die wichtigsten Grafik-Templates direkt aus der Developer-Webseite herunterzuladen.Die Ressourcen stehen in zwei Versionen zur Verfügung, einmal für Adobe Photoshop (133,3 MB) und einmal für Sketch (7,1 MB). Beide enthalten zunächst die Schriftart San Francisco, welche Apple im iOS-System verwendet. Weiterhin sind Farben, Anleitungen, Templates und UI-Elemente vorhanden. Beispiele für Textformate in allen sieben einstellbaren Systemschriftgrößen sollen ebenso für ein gewohntes Aussehen sorgen wie die Vorlagen für übliche UI-Elemente wie beispielsweise Tableisten. Auch die von Apple verwendeten Symbole für gewisse Funktionen stehen als Vorlagen zur Verfügung.Zusätzlich stellt der Konzern vier Videos bereit, um Entwicklern bei der Verwendung der Design-Vorlagen zu helfen. Die Design-Sprache von iOS besteht seit der großen Umstellung mit iOS 7 im Jahr 2013 hauptsächlich auf flachen, einfachen Elementen. Der zuvor ausführlich verwendete Skeuomorphismus, die Simulation echter physischer Materialien, fiel fast komplett weg. Entwickler sind nicht zur Befolgung der Design-Vorgaben gezwungen; vor allem unter den Universal-Apps, die in ähnlichem Outfit für iOS und Android zur Verfügung stehen, gibt es zum Teil deutliche Abweichungen von der üblichen Art, wie iOS-Apps aussehen und sich bedienen lassen. Ein typisches Beispiel ist etwa der »Hamburger«, drei übereinanderliegende horizontale Striche, welche ein Kontextmenü für einzelne App-Bereiche ausfahren lassen. Apples bevorzugte Lösung für die Navigation zwischen verschiedenen Bereichen ist die Tableiste am unteren Bildschirmrand, wie sie auch in vielen vorinstallierten Anwendungen zu finden ist.Weiterführende Links: