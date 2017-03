Fortschrittsbericht 2017: Menschenrechte, Umweltschutz und Sicherheit bei Apple-Zulieferern

Fortschrittsbericht

Aktualisierung des Internetauftritts

Statistisch gesehen hat Apple im Jahr 2016 jeden Tag zwei Zulieferbetriebe in Augenschein genommen und nach Richtlinien bei Arbeiterrechten, Umweltschutz und Sicherheit bewertet. Das geht aus dem »Fortschrittsbericht 2017« bei der Verantwortung der Zulieferer hervor. Insgesamt 705 Visitationen hat es gegeben, eine Steigerung um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast jede dritte der Überprüfungen war eine Erstprüfung bei Partnerfirmen, die neu im Programm sind.Aufgrund wiederholter Berichte von unmenschlichen Arbeitsbedingungen bei Apple-Zulieferern hatte sich Apple Anfang des Jahrhunderts dazu entschlossen, jährlich Rechenschaft zur Situation bei den Partnern abzulegen und Visitationen durchzuführen. Der Fortschrittsbericht 2017 ist inzwischen der elfte seiner Art.Ihm zufolge ist nicht nur die Anzahl, sondern auch das Punkteergebnis der Prüfungen gestiegen; Apple bewertet jeden Besuch nämlich mit einem Ergebnis zwischen 0 und 100 Punkten. Immerhin 47 Prozent der Visitationen bescheinigten »hohe Performance«, unter der Apple 90 bis 100 Punkte versteht. Im Vorjahr waren es nur gut 36 Prozent. Die Punkteerrechnung erfolgt über Teilergebnisse in den Bereichen »Arbeiter- und Menschenrechte«, »Umweltschutz« und »Gesundheit und Sicherheit«. In allen drei Bereichen erfüllte die übergroße Mehrheit der Zulieferer die Apple-Richtlinien.Im vergangenen Jahr betonte Jeff Williams die Zahl von 97 Prozent. So hoch war damals der Anteil an Partnerfirmen, die sich an den Standard der 60-Stunden-Woche hielten. Dieser Wert ist dieses Jahr auf 98 Prozent gestiegen. Weiterhin gibt Apple bekannt, mehr als 2,4 Millionen Arbeiter in ihren Rechten geschult, mehr als 14 Milliarden Liter Wasser eingespart, 100 Prozent aller Zulieferer bei den umstrittenen Rohstoffen Zinn, Tantal, Wolfram, Gold und Kobalt überprüft und mehr als 200.000 Tonnen weniger Abfall auf Deponien verursacht zu haben. Den gesamten Bericht mitsamt einigen Fallbeispielen in allen Kategorien finden Sie hier: Gleichzeitig hat Apple auch die zugehörige Webseite »Verantwortung der Zulieferer« aktualisiert. Dem aktuellen Trend folgend verzichtet Apple auch hier künftig auf Unterseiten. Erstaunlicherweise sind die alten Unterseiten aber noch weiterhin erreichbar (z.B. ), wenn auch nur über direkte Eingabe der URL; es führt kein Link mehr zu ihnen.