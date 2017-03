Facebook: Neugestaltung der Kommentare

Serverseitiges Update

Facebook ist das bekannteste soziale Netzwerk der Welt. Aus diesem Grund schlagen größere Änderung am Design der Apps oder Anpassungen an der Webseite hohe Wellen. Am heutigen Tag beginnt Facebook mit der Implementierung einer angepassten Kommentar-Anzeige. Mit dieser könnten Kommentare in Zukunft deutlich übersichtlicher werden.Dies soll dadurch erreicht werden, dass Kommentare in Blasen dargestellt werden und somit eher nach einem Chat als nach einem Kommentar-System aussehen. Unter den Blasen werden noch die Anzahl der "Gefällt-mir"-Angaben und die Anzahl der untergeordneten Kommentare angegeben. Dadurch erreicht Facebook eine neue Übersichtlichkeit, die durch das alte Kommentarsystem nicht erzielt werden konnte. Größtes Problem bei der alten Kommentar-Anzeige war, dass diese aus reinem Text bestand und die einzelnen Nachrichten nur durch kleine graue Linien voneinander trennte. Auch die untergeordneten Kommentare waren in dem überholten System schwieriger zu erfassen.Zusammenfassen lässt sich weiter, dass der Facebook-Konzern durch die neugewonnene Übersichtlichkeit zu vermehrtem Kommentieren verleiten möchte. Durch den größeren Platzverbrauch der Blasen auf dem Bildschirm werden zudem weniger Kommentare angezeigt. Dies kann selbst bei berühmten Facebook-Nutzern das Gefühl vermitteln, eine familiäre und freundschaftliche Atmosphäre zu haben.Sollten Anwender das neue Kommentar-Design in der Facebook-App oder auf der Webseite noch nicht angezeigt bekommen, ist dies kein Grund zur Sorge. Bei dem Update handelt es sich um eine serverseitige Aktualisierung, welche in den nächsten Tagen nach und nach für alle Nutzer freigeschaltet wird.Die Facebook-App ist mit der Version 84.0 kostenlos im iOS App Store erhältlich. Bei der Anwendung handelt es sich um eine Universal-App für iPhone, iPad und iPod touch. Eine Version für das Apple TV ist ebenso erhältlich, wohingegen eine Apple-Watch-App derzeit noch aussteht. Voraussetzungen zur Installation sind mindestens iOS 8.0 sowie 328 MB freien Speicher.Weiterführende Links: