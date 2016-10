Evernote gesteht Datenverlust bei Notizanhängen ein

Verschwundene Anhänge

Wenn man eine Notiz auf dem Mac anlegt und diese mit Anhängen ausstattet, möchte man sich natürlich darauf verlassen können, dass diese Daten nicht plötzlich verschwinden. Genau dies passierte aber offensichtlich bei der Mac-Version der bekannten Notiz-App Evernote. Dies gab das Unternehmen in einer Mail an alle Kunden nun bekannt.Bei einer »kleinen Anzahl« von Nutzern seien »unter bestimmten Bedingungen« alle Anhänge einer Notiz, seien es Bilder oder Dateien, im Nirvana verschwunden. Dies könne etwa geschehen, wenn man sehr schnell durch eine Vielzahl an erstellten Notizen blättere, so die Informationen aus der Mail. Betroffen ist nur die Mac-Ausführung, Besitzer der Notiz-App für iPhone und iPad brauchen sich also diesbezüglich keine Sorgen zu machen. Der Fehler taucht seit der Version auf, die im Juni 2016 freigegeben wurde.Schon vergangene Woche veröffentlichte die Evernote Corporation ein Bugfix-Update (Store: ). Alle Nutzer sind aufgerufen, schnellstmöglich auf die aktuelle Version 6.9.2 zu aktualisieren. Wer das bereits getan hat, erhielt die Warn-Mail zwar ebenfalls, muss allerdings nichts mehr unternehmen.Wer in der Zwischenzeit tatsächlich Anhänge verloren hat, erhält Unterstützung von Evernote. Sollte das Unternehmen selbst nicht in der Lage sein, die Daten zurückzuholen, gibt es noch eine weitere Hoffnung: die Premium-Version mit ihrer »History«-Funktion. Diese archiviert alte Speicherstände von Notizen. Betroffene Nutzer erhalten vom Hersteller den Premium-Status für ein Jahr kostenlos.Die Basisversion von Evernote 6.9.2 ist kostenlos und erfordert mindestens OS X 10.10 Yosemite, sowie 56 MB freien Speicher. Die Abopreise für die Premium-Version hatte das Unternehmen Ende Juni angehoben , weswegen viele Nutzer von dem Anbieter abließen und zu Konkurrenzangeboten wie etwa Microsoft OneNote wechselten . Auch Apples hauseigene Notizen-App bietet seit OS X 10.11.4 El Capitan die Möglichkeit für einen Import von Evernote-Notizen mit der ".enex«-Endung.Weiterführende Links: