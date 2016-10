Endlich Einigung zwischen GEMA und YouTube, Videos mit Musik nicht mehr gesperrt

Bald wohl endlich nicht mehr zu sehen Bald wohl endlich nicht mehr zu sehen

Viele Jahre lang mussten sich deutsche Besucher des Videoportals YouTube darüber ärgern, wie viele Videos in Deutschland nicht aufgerufen werden konnten. Grund dafür war, dass keine Einigung zwischen YouTube bzw. Google und der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) vorlag. Die GEMA ließ rigoros alle Clips sperren, in denen sich urheberrechtlich geschützte Musik befand - damit zwangsläufig eine Vielzahl an offiziellen Musikvideos. Sobald ein Video mit Musik hinterlegt war, stand zu befürchten, dass diese in Deutschland mit dem gut bekannt Sperrhinweise versehen wurde. In anderen Ländern klappte der Aufruf hingegen immer. Während Google in vielen Ländern Vereinbarungen zur Nutzung geschlossen hatte und deswegen Lizenzgebühren entrichtete, blieb die GEMA jahrelang stur und wollte bessere Bedingungen aushandeln.In einer fast als historisch zu bezeichnenden Einigung ist dies nun geglückt - und in Kürze bietet YouTube in Deutschland dasselbe Angebot, wie überall sonst. Google sicherte zu, einen Teil der via YouTube erwirtschafteten Werbeeinnahmen an die Verwertungsgesellschaft GEMA zu entrichten, sodass die Gelder anschließend an Künstler und Rechteinhaber weiterverteilt werden können. Bislang gesperrte Videos sollen nach und nach ebenfalls zur Verfügung stehen. Keine Details wurden bekannt, um welchen Umsatzanteil es sich handelt.Anfang des Jahres hatte die GEMA noch ein Verfahren gegen Google verloren. Jeden abgerufenen Musiktitel stellte die GEMA mit 0,375 Cent in Rechnung, was für Google eine Zahlung in Höhe von 1,6 Millionen bedeutet hätte. Allerdings verlor die GEMA das Verfahren und Google musste den Betrag nicht entrichten. In einer ersten Stellungnahme begrüßte die GEMA, dass nun endlich eine Einigung erfolgen konnte und die jahrelangen Streitigkeiten damit beigelegt sind. Endlich haben die Künstler eine Gelegenheit, am Erfolg des Portals mitzuverdienen. Damit sei die gleiche Basis wie im Radiowesen hergestellt.