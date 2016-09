Eine Milliarde Streams: Apple-CEO Tim Cook zeichnet Rapper Drake aus

Drakes neuestes Album »Views« gehörte zu den vielen Exklusivinhalten von Apple Music, mit denen sich der Musikstreamingdienst von Konkurrenten wie Spotify abheben will. Fünf Tage lang konnten die Fans des Rappers seine neuesten Songs nur über Apples Musikstreamingdienst anhören. Knappe fünf Monate später durchbricht »Views« als erstes Album die magische Grenze von einer Milliarde Streaming-Aufrufen.Aus diesem Anlass übergaben Apple-CEO Tim Cook und Dienste-Chef Eddy Cue eine Ehrentafel an den gebürtigen Kanadier. Sie umfasst das Cover des Albums und den Schriftzug »First Album to achieve over 1 Billion Streams on Music«, inklusive Unterschrift des Konzernchefs. Drake hat diesen Erfolg sofort mit seinen knapp 30 Millionen Followern auf Instagram geteilt Der Rapper und R&B-Musiker Drake gehört zu den wiederkehrenden Apple-Music-Partnern. Nicht nur stellte er »Views« einige Tage als Exklusivinhalt zur Verfügung, er stand auch bei der Erstpräsentation des Musikstreamingdienstes auf der Bühne. Aktuell umfasst die Partnerschaft einen 23-minütigen Begleitfilm zum »Views«-Album mit dem Titel »Please Forgive Me« auf Apples Plattform.