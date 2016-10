Civilization VI für den Mac erschienen

Wenige Tage nach der Veröffentlichung der Windows-Version ist nun auch die Mac-Version von Civilization VI erhältlich . In dem rundenbasierten Strategiespiel des legendären Spiele-Designers Sid Meier dreht sich auch im sechsten Teil wieder alles um die Errichtung eines historischen Imperiums. Dazu führt man eine Zivilisation durch die verschiedenen Epochen von der Steinzeit bis in die nicht allzu ferne Zukunft.Im Vergleich zu den Vorgängern bietet Civilization VI neue Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt. So führen Fortschritte in Technologie und Kultur zu neuen Verbreitungswegen. Städte dehnen sich bei einigen Ausbauten nun räumlich aus, wodurch auch die Umgebung eines Standortes eine noch größere Rolle einnimmt. Einheiten lassen sich außerdem teilweise kombinieren, sodass der Aufbau neuer Standorte besser vor Angriffe geschützt ist.Computergegner orientieren sich in ihrem Verhalten an historischen Vorbildern der jeweiligen Epoche, sodass es zu historischen Schlachten kommen kann. Nach wie vor kann man Civilization auf unterschiedliche Arten gewinnen - im sechsten Teil sind dies entweder Punktsieg oder Dominanz im Bereich Kultur, Militär, Religion oder Technologie möglich.Um Civilization VI spielen zu können, ist ein neuerer Mac der letzten Generationen erforderlich. Mindestens 6 GB RAM und ein Grafikchip mit nochmals 1 GB VRAM sind für Civilization VI erforderlich. Der Prozessor sollte auf mindestens 2,7 GHz takten können. Darüber hinaus muss OS X 10.11 El Capitan oder das aktuelle macOS Sierra installiert sein.Das Spiel kostet 59,99 Euro und ist als Download rund 5 GB groß.