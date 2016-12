Bully: Anniversary Edition - Rockstar-Spiel für iOS veröffentlicht

Rockstar Games ist vor allem bekannt als Entwickler hinter der Spiele-Reihe Grand Theft Auto. Jedoch entwickelte das Studio auch diverse andere Titel. Ein sehr beliebtes Spiel ist das 2006 veröffentlichte Bully . Dieses wurde nun in einer Jubiläums-Version mit verbesserter Grafik und einigen anderen Verbesserungen für iOS veröffentlicht.In Bully schlüpft man in die Rolle eines 15 Jahre alten Schülers und kann alles machen, was man von einem Jungen in seinem Alter erwarten würde: schwimmen, Skateboard- und Radfahren, eine Steinschleuder nutzen, küssen und flirten. Das Spiel zählt zu den Action-Adventures und bietet ein kurzweiliges Spielerlebnis.Für die Jubiläumsversion wurden einige Features überarbeitet und verbessert. So gibt es Zusatzinhalte, eine verbesserte Grafik, Licht- und Schatten-Effekte, Unterstützung für physische Game-Controller, Support der Taptic Engine auf dem iPhone 7 und Cloud-Speicherplätze.Bei Bully handelt es sich um einen Vollpreis-Titel, welcher im App Store für 6,99 Euro erhältlich ist. Das Spiel benötigt 2,4 GB freien Speicher, sowie iOS 9.0 oder höher. Folgende Geräte werden unterstützt: iPhone 5 und neuer, iPod touch 6. Gen, iPad 4. Gen und neuer, iPad Mini 2 und neuer sowie iPad Pro.Weiterführende Links: