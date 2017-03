Auch Public Beta von iOS 10.3.2 ohne 32-Bit-Geräte

Heute Nacht hat Apple die öffentliche Betaphase für iOS 10.3.2 gestartet, nur einen Tag nach der Freigabe für Entwickler und nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des letzten großen Updates iOS 10.3. Wer sich in Apples öffentlichem Betaprogramm registriert hat, kann sich die Testversion installieren und Probleme damit an Apple melden.Die wohl auffälligste Neuigkeit des Systems ist - neben der Versionsnummer, denn offensichtlich wird die 10.3.1 übersprungen oder ohne Betaphase als schnelles Bugfix-Update bald veröffentlicht - das Fehlen von Restore Images für 32-Bit-Geräte. Auch unter den öffentlichen Betatestern können deswegen Besitzer eines iPhone 5, iPhone 5c oder iPad der vierten Generation nicht teilnehmen. Über die Gründe für die auch weiterhin fehlende Unterstützung der letzten drei Geräte mit einem 32- statt 64-Bit-Chip kann weiterhin nur spekuliert werden (eine genauere Betrachtung haben wir gestern vorgenommen: ).iOS-Geräte inmitten des Update-Zyklus einer großen iOS-Version wegfallen zu lassen, ist untypisch für Apple. Doch die in unserer Szenariendarstellung aufgeführte erste Möglichkeit, dass Apple die Restore Images noch während der Betaphase nachreicht, ist mit der Veröffentlichung der Public Beta unwahrscheinlicher geworden.