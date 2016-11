Apple startet neue iOS-App »Apple Support«

Apple möchte den Support für die Kunden noch einfacher machen und hatte für diesen Zweck erst vor Kurzem die entsprechende Webseite umgestaltet und optimiert. Fortan werden die angebotenen Hilfeleistungen direkt auf diejenigen Geräte zugeschnitten, auf denen der eigene iCloud-Account registriert ist - was aber leider auch eine gewisse Limitierung darstellt.Als Folgeprojekt startet Apple nun eine neue iOS-App, die als mobiles Pendant zum Web-Angebot angesehen werden kann. »Support« erfordert ebenfalls das Einloggen per Apple ID und zeigt daraufhin alle verknüpften Geräte und passende Support-Artikel an. Mit der App lassen sich Apple Stores und zertifizierte Händler in der Nähe suchen und Termine vor Ort vereinbaren. Per Chat kann man sich mit Mitarbeitern des Support-Teams zu technischen Problemen in Verbindung setzen, auch E-Mail-Kontakt ist möglich. Eine Archivsektion speichert alle Anfragen der letzten Zeit, die man dem Apple-Support zusendete, um sich an bisher geleistete Hilfen besser erinnern zu können.Die neue App erlebt einen ungewöhnlichen Start - nicht nur gab es keine offizielle Verkündung ihres Starts, auch ist sie geographisch stark und ungewöhnlich begrenzt: Bisher lässt sie sich nur von Kunden des niederländischen App Stores laden. Wahrscheinlich strebt Apple eine Testphase in einem begrenzten Markt an. Sollte sie sich bei unseren nordwestlichen Nachbarn bewähren, stünde einer Ausweitung auf weitere Märkte wie Deutschland, Österreich und die Schweiz nichts mehr im Wege. Die Anwendung ist kostenlos, für iPhone und iPad optimiert und erfordert mindestens iOS 9.0. Somit ist sie auch für Besitzer älterer iOS-Geräte ab dem iPhone 4s und dem iPad 2 noch verwendbar.Bis vor einiger Zeit war die Vereinbarung von Terminen an der »Genius Bar« von Apple Stores noch über die offizielle Apple-Store-App möglich. In einem der letzten Updates ist dieses Angebot aber herausgestrichen worden.Weiterführende Links: