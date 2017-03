Apple mit neuausgerichteter Business-Webseite

Deutsche Firmen als Beispiele für gute Zusammenarbeit

Geschäftspartner voller Lob

Früher war die Business-Sektion auf der Apple-Homepage eine Unterkategorie der iPad-Webseite. Mittlerweile hat in Cupertino aber ein Fokuswechsel stattgefunden, der sich nun auch im Webauftritt niederschlägt. Der eigenständige Business-Teil bewirbt nun vermehrt auch iPhones und Mac als optimale Geräte in Unternehmen.Lag früher der Schwerpunkt der Seite auf spezifischen Anwendungsszenarien für Mac und iPad, fasst sich Apple nun deutlich allgemeiner, bietet aber weiterhin detaillierte Anwendungsbeispiele in Unternehmen, die bereits auf Cupertinos Technikgigant als Hardware-Ausstatter setzen. Gute Beispiele hierfür sind British Airways und Capital One, die verstärkt auf Apple als IT-Partner setzen. Durch die Überarbeitung der Geschäftsseite wird das iPhone deutlich stärker beworben. So kann das Smartphone zum E-Mails lesen, Nachrichten schreiben und zum Erhalt von dienstlichen Informationen dienen.Verstärkt bewirbt Apple nun auch die Sicherheitsfunktionen der iOS-Geräte als Kaufargument. Besonders der Touch-ID-Sensor im neuen MacBook Pro wird von Cupertino hervorgehoben. Unter der neuen Rubrik "Partner" listet Apple Unternehmen wie SAP auf. Durch diese Kooperationen sollen Funktion und Administration der Geräte skaliert und optimal an das jeweilige Unternehmen anpassen werden können.Unter "Erfolgsgeschichten" fasst Apple einige gute Beispiele auf, bei denen die Integration von iOS- und Mac-Hardware einen Mehrwert für das Unternehmen herstellen konnte. Allen voran sind hier Capital One, der Schweinfurter Kugellager-Hersteller SKF und die deutsche Firma Schindler zu nennen. Bei SKF haben Mitarbeiter ein iPhone über ein Armband auch in den Produktionshallen immer dabei und können so mit Kollegen und Maschinen in Verbindung stehen. Bei Schindler helfen iPads den Technikern, die komplexe Technik von Rolltreppen und Aufzügen ordnungsgemäß zu warten.Unter dem Titel "Starten" fasst Apple allerlei Informationen zusammen, die für die Verwendung von Apples Ökosystem in Betrieben wichtig ist. Einen großen Platz nimmt dort auch die App-Programierung mit Swift ein. Weiter gibt es dort Interviews mit Apple-Partnern, welche über die Vorteile des Umstiegs von Windows und Android zu macOS und iOS berichten.