Apple kürt Top-Apps des Jahres 2016 & Highlights aus dem iTunes Store

Unter dem Titel "Das Beste aus 2016" hat Apple die erfolgreichsten Top-Apps für iPhone und iPad in Deutschland gekürt. Der Mac hingegen blieb mangels Interesse außen vor. Darüber hinaus hat es sich Apple aber nicht nehmen lassen, die Highlights des deutschen iTunes Store aus den Bereichen Musik, Film, TV, Podcasts und Bücher zu würdigen. In den Listen finden sich einige zu erwartende Sieger, aber auch Überraschungen.Die App erlaubt es Nutzern, sich gegenseitig auf Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr hinzuweisen, und ist damit die meistgekaufte iPhone-App.(iOS 7.0+)In dem dritten Teil des fesselnden 3D-Puzzles gilt es wieder, realitätsnahen Objekten ihre Geheimnisse zu entlocken, womit das Spiel die meistgekaufte iPad-App ist.(iOS 5.1+)Der etablierte Klassiker des Messengers mit mehr als eine Milliarde Nutzern wurde auch in Deutschland am häufigsten von iPhone-Nutzern geladen.(iOS 6.0+)Das von Google betriebene weltweit größte Videoportal YouTube erfreut sich bei iPad-Nutzern der größten Beliebtheit.(iOS 8.0+)Das von der Google-Tochter Niantic entwickelte Geo-Sammelspiel konnte mit In-App-Käufen bei iPhone-Nutzern den größten Umsatz erzielen.(iOS 8.0+)iPad-Nutzer ließen dagegen beim Aufbauspiel Clash of Clans mit In-App-Käufen die Kasse am stärksten klingeln - sozusagen der Clash of Cash.(iOS 5.1+)Die Cloud-gestützte Foto-App Prisma konnte als iPhone-App die iTunes-Redaktion am stärksten begeistern.(iOS 9.0+)Schwierige Themen in der Schule werden in dieser App anschaulich erklärt, welche damit die iTunes-Redaktion auf dem iPad begeistern konnte.(iOS 8.0+)In diesem iPhone-Spiel trat die iTunes-Redaktion mit erspielten Einheiten am liebsten gegeneinander an.(iOS 7.0+)Auf dem iPad war die iTunes-Redaktion bei Apple vor allem von dem Monster-Spiel Severed angetan.(iOS 8.0+)Song: "Faded" - Alan Walker Album: "Advanced Chemistry" - Beginner Film: "Der Marsianer" - 20th Century Fox Serie: "Game of Thrones" (Staffel 6) - HBO Audio: "radioWissen" - Bayern 2 Video: — von Apple nicht ausgezeichnetAudio: "Leberkäsjunkie" - Rita Falk iBook: "Leberkäsjunkie" - Rita Falk