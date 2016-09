Apple aktualisiert iWork

Voraussetzungen, Preis, Verfügbarkeit

CloudKit - Die Umstellung im Hintergrund

Wie angekündigt erschien heute nicht nur macOS 10.12 Sierra, sondern auch ein wichtiges Update für iWork. Apple nahm eine wesentliche Umstellung an den iWork-Apps Keynote, Numbers und Pages vor. Anders als zuvor ist nun tatsächlicher Echt-Sync von Änderungen und damit erheblich bessere gemeinsame Arbeit an einem Dokument möglich. Apple weist allerdings darauf hin, dass es sich bei Echtzeit-Kollaboration derzeit noch um eine Funktion im Beta-Stadium handelt. Wer ein Dokument in einer der iWork-Apps erzeugt, kann direkt andere Nutzer einladen und diesen dann das Dokument zur Verfügung stellen. Diese lassen sich dann sowohl in den Programmen, als auch online via iCloud.com öffnen und modifizieren.Die Updates lassen sich von allen iWork-Nutzern kostenlos über den Mac App Store laden. Für Neukunden, die noch über keine Version verfügen, kosten die Programme je 19,99 Euro. Beim Kauf eines neuen Macs sind Pages, Numbers und Keynote allerdings enthalten, sodass vermutlich die wenigstens Nutzer noch Geld für iWork ausgeben müssen. Als Systemvoraussetzungen für die aktualisierten Versionen nennt Apple macOS Sierra. Numbers im Mac App Store Pages im Mac App Store Keynote im Mac App StoreDie Funktion zum gemeinsamen Zusammenarbeiten an iWork-Dokumenten realisiert Apple durch das kürzlich stark verbesserte CloudKit. Bei CloudKit handelt es sich um eine für alle App-Entwickler zugängliche Datenbank, die besonders auf das Synchronisieren von mehreren Geräten ausgelegt ist. Seit macOS Sierra und iOS 10 können nicht nur Nutzer mit der selben Apple-ID auf die private Datenbank von CloudKit zugreifen. Apple hat CloudKit so entwickelt, dass es sich gut mit anderen Apple-Technologien nutzen lässt. So werden Apps automatisch und innerhalb von etwa einer Sekunde per Push-Nachricht informiert, wenn Änderungen auf anderen Geräten oder von anderen Nutzern bereitstehen - Apps können diese Änderungen dann sofort in das lokale Dokument einpflegen und dem Nutzer präsentieren.