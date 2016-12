Apple-Werbespot bewirbt iPhone 7 als Videokamera

In einem neuen Werbespot bewirbt Apple das iPhone 7 Plus und dessen integriere Dual-Kamera als Ersatz für eine klassische Videokamera. Diese Aussage ist nicht neu, denn einige Medienunternehmen verwenden iPhones bereits seit einiger Zeit als handliche Kamera für Reporter ohne Kameramann. Der vorliegende Werbespot richtet sich aber an Privatanwender.Entsprechend ist das Thema des Spots auch keine Reportage, sondern ein Theaterstück der Kinder - nämlich den Klassiker Romeo und Julia. Hier wird im Laufe des 30-sekündigen Clips die Aussage eingestreut: "Deine Filme sehen aus wie Filme - auf dem iPhone 7. Geradezu magisch." Damit setzt Apple die Werbeserie fort, auch wenn der Spot in gewisser Weise im Kontrast zum vorherigen " Dive " steht.