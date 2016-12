Apple Watch mit speziellen AirPods-Funktionen

Seit vergangener Woche lassen sich die AirPods bei Apple online bestellen. Anfang dieser Woche wurden die ersten Exemplare geliefert und auch die lokalen Apple Retail Stores bekamen kleinere Mengen der Kopfhörer zum Verkauf an Kunden. Beim ersten Testen der neuen Kopfhörer fällt Besitzern einer Apple Watch sofort etwas auf - an manchen Stellen verändert sich die Benutzeroberfläche.So wird bei einem eingehenden Anruf anstelle eines „annehmen-Knopfes“ ein Button eingeblendet, auf dem eine Grafik der AirPods zu sehen ist. Bei der Batterie-Anzeige der Apple Watch werden zusätzlich die Akku-Stände der einzelnen Kopfhörer dargestellt. So ist auch direkt von der Apple Watch aus ersichtlich, wie hoch die derzeitigen Ladestände sind und wie lange man mit diesen ungefähr telefonieren oder Musik hören kann.Die AirPods lassen sich im Apple Online Store für 179 Euro bestellen und haben aktuell eine Lieferzeit von sechs Wochen. Im Lieferumfang enthalten sind die AirPods, das Ladecase, ein Lightning-Kabel zum Laden sowie eine Kurzanleitung.Weiterführende Links: