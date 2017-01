Apple-Updates für iOS, macOS, watchOS und tvOS erschienen

Heute Abend hat Apple für die gesamten Apple-Plattformen Aktualisierungen veröffentlicht: über den Mac App Store kann macOS 10.12.3 heruntergeladen werden, iOS steht nun in der Version 10.2.1 zum Download bereit. Auch watchOS sowie tvOS erhielten Aktualisierungen auf Version 3.1.3 bzw. 10.1.1. Neben einigen Fehlerbehebungen in Bereichen wie Grafiktreibern und der Unterstützung von PDF-Scans wurden offenbar auch Sicherheitslücken geschlossen. Details hierzu wird Apple voraussichtlich in den kommenden Tagen bekannt geben.macOS 10.12.3 Sierra soll vor allem auf dem MacBook Pro 2016 mit Touch Bar zwei bekannte Fehler beheben: Bei einigen Kunden verursachte beim 15"-Modell der Wechsel von der integrierten auf die dedizierte Grafikkarte einige Darstellungsartefakte - Apple will dies nun behoben haben.Auf YouTube häuften sich vor einigen Wochen die Videos, in denen gezeigt wurde, wie es zu starkem Bildschirmflackern beim 13"- und 15"-Modell kommt. Laut der Update-Beschreibung hing dies mit Adobe Premiere Pro zusammen und soll mit 10.12.3 nicht mehr auftreten.Die Updates sollten in jedem Fall entsprechend zeitnah auf Geräten und Computern eingespielt werden, um Angreifern keine Lücken für die Übernahme des Systems zu bieten. Zudem wurden von Apple verschiedene Stabilitätsverbesserungen vorgenommen, mit denen auch Datenverlust weiter minimiert wird. Die Updates sind aktuell über die iOS-Einstellungen bzw. Mac App Store verfügbar. Die Aktualisierungen ebnen den Weg für die nächsten größeren Updates auf iOS 10.3 und macOS Sierra 10.12.4, in denen voraussichtlich kleinere funktionelle Neuerungen anzutreffen sind.