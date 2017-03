Apples kartenloser Zahlungsdienst Apple Pay erstreckt sich in immer mehr Märkte. Mittlerweile ist der Dienst auch in vielen Ländern Europas verfügbar - unter anderem wartet Deutschland aber noch auf eine Ankündigung oder Hinweise auf einen baldigen Starttermin. In dieser Woche legt Apple den Fokus allerdings erst einmal auf den fernen Osten.Ab dem heutigen Tag ist der Dienst auch in Taiwan verfügbar. Dies kündigte Apple auf der Apple-Pay-Webseite des Landes an. Unter anderem werden MasterCard- und Visa-Kreditkarten akzeptiert. Zudem unterstützt Apple Pay zum Start sieben Landesbanken. Mit Cupertinos Zahlungsdienst lassen sich nicht nur Rechnungen in Geschäften begleichen. Auch die Apple-Pay-Onlinefunktionalität wird in Taiwan unterstützt.Ein Deutschlandstart ist weiterhin nicht in Sicht. Zwar gab es gegen Ende des vergangenen Jahres Hinweise, dass Apple den Dienst zeitnah in Deutschland anbieten wird, allerdings sind seither keine neuen Meldungen diesbezüglich bekannt geworden.Weiterführende Links: