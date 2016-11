Apple-Patent: AR-App für das iPhone

Apple arbeitet an VR- und AR-Produkten - in dieser Annahme sind sich die meisten Analysten einig. In welcher Form dies allerdings geschehen wird, ist völlig unklar. Möglicherweise baut Apple eine Brille wie die Google Glass oder implementiert die Technik in die Apple Watch. Ein gestern aufgekommenes Patent zeigt, wie eine AR-Funktion in Apples Kamera-App aussehen könnte.Das vor sechs Jahren eingereichte Patent zeigt die Kamera-App des iPhones, welche modifiziert wurde. Zu sehen ist eine Straßenkreuzung, über die eine AR-Oberfläche gelegt wurde. Diese zeigt die Straßenführung an, durch ein Textfeld wurde nach Parks in der Nähe gesucht. Die in Frage kommenden Parks werden mit Angabe ihrer Entfernung in der App angezeigt. Die Positionsbestimmung des Gerätes erfolgt laut dem Patent über GPS und das Gyroskop.Warum Apple die Technik bis heute nicht eingeführt hat, kann nur spekuliert werden. Vermutlich verbraucht die Funktion einfach zu viel Strom und die Akkuleistung würde nicht ausreichen. Ein anderer Grund könnte auch die nicht ergonomische Armhaltung sein, die es benötigt, um die Funktion sinnvoll einzusetzen. Apples Konkurrenten haben solche AR-Funktionen teilweise schon integriert. Diese weise jedoch genau die oben genannten Probleme auf. Allerdings lässt sich gut erkennen, wohin der Weg mit AR gehen könnte.Weiterführende Links: