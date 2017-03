Apple Mail: Leitender Entwickler wechselt zur Konkurrenz

Einen prominenten Fang konnte das aufstrebende Software-Team von Readdle , seines Zeichens Entwickler von Produktiv-Apps wie PDF Expert, Calendars, Printer Pro oder Scanner Pro, einstreichen. Ein hochrangiger Apple-Mitarbeiter wird künftig für die Ukrainer arbeiten und dafür einen eigenen Standort im Silicon Valley aufziehen.Terry Blanchard war sechs Jahre lang für Apples Mail-Anwendung zuständig und leitete dort das Technik-Team. Das Besondere: Bei Readdle nimmt er die gleiche Position ein, arbeitet also an einem direkten Konkurrenzprodukt. Readdles Email-Lösung Spark (Store: ) wurde 2015 von Apple ausgezeichnet. Im vergangenen Sommer gab es ein schwerwiegendes Problem, welches zu gesperrten Apple-IDs führen konnte und was zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Apples und Readdles Team führte (MTN berichtete: ).„Spark bringt Emails, wie wir sie kennen, auf den neuesten Stand. Wir teilen die grundlegende Vision darüber, wie Emails in Zukunft aussehen sollten“, sagte Blanchard in seinem Statement. „Emails entwickeln sich nicht mehr und brauchen eine Neuerfindung“, ergänzte Readdle-CEO Igor Zhadanov. „Das Team hat bis jetzt schon fabelhafte Arbeit geleistet und wir haben uns vorgenommen, die Zukunft der Email zu gestalten. Terry ist eine wertvolle Ergänzung für das Team.“ Für die Entwicklung der Mail-Zukunft soll Blanchard im Silicon Valley ein neues Büro mit einem »Rockstar Team« aufbauen. Hauptsitz des Unternehmens ist in Odessa in der Ukraine angesiedelt, wo sich auch das 105 Köpfe starke Team befindet.Spark ist aktuell für iPhone, iPad, Apple Watch und Mac verfügbar. Eine Android-App ist außerdem in Entwicklung. Wegen des großen Konkurrenzkampfes im Mail-Markt ist das Produkt für alle Plattformen kostenlos. Zur Abgrenzung setzt Spark auf Features wie intelligente Suche, Signaturen, besondere Mitteilungen und eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Die iOS-Variante firmiert im App Store unter der Versionsnummer 1.7.3 mit immerhin 4,5 Sternen. Readdle zufolge beträgt die Nutzerbasis bereits mehrere Millionen.Weiterführende Links: