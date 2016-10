Apple-Event zu neuen Macs am 27. Oktober erwartet

Drei Modelle erwartet

Das MacBook Pro 2016 und das MacBook Air 2016 stehen vor der Tür - darüber sind sich alle Marktbeobachter seit Langem einig. Noch in diesem Monat sollen die neuesten tragbaren Macs an den Markt gehen. Bis zuletzt war aber nicht klar, ob dies in Form einer einfachen Presseerklärung vonstattengeht oder ob Apple den Mac zum ersten Mal seit Anfang 2015 wieder zum Thema eines Events erklärt. Recode will von informierten Quellen nun die Bestätigung erhalten haben, dass Apple zu einer Keynote am Donnerstag kommender Woche, also am 27. Oktober, laden wird.Bislang stehen MacBook Pro und MacBook Air in jeweils zwei Formgrößen zur Verfügung: Das teurere Pro ist mit einer Bildschirmdiagonale von 13’’ oder 15’’ verfügbar, während die Auswahl beim Air zwischen 11’’ und 13’’ liegt. Den jüngsten Gerüchten zufolge möchte Apple das MacBook Air 11’’ ersatzlos streichen und damit das Suffix-freie MacBook 12’’ zum kleinsten Apple-Notebook machen. Die anderen drei Ausführungen sollen dagegen erhalten bleiben.Für die Ausführungen des MacBook Pro ist als Hauptneuerung eine OLED-Leiste über der Tastatur im Gespräch. Diese könnte programmspezifische Funktionstasten oder Anzeigen enthalten und die bisherigen F-Tasten ersetzen. Außerdem setzt Apple einem gestrigen Bericht zufolge nur noch auf USB-C und Thunderbolt 3 als Schnittstellen - USB-A und auch der MagSafe-2-Anschluss zur Stromversorgung gerieten dadurch aufs Abstellgleis. Letzteres gelte auch für das neue MacBook Air 13’’.Neben den neuen Notebook-Generationen sind für Ende des Monats auch die Marktstarts von weiteren Apple-Produkten angekündigt, die womöglich im Rahmen des Events als verfügbar verkündet werden könnten. Das betrifft etwa die kabellosen AirPods als Alternativen zu den mit dem iPhone 7 ausgelieferten Lightning-EarPods. Auch die Apple Watch Nike+, die in Kooperation von Apple mit dem bekannten Sportartikelhersteller entstanden ist und über ein leicht erkennbares, atmungsaktives Äußeres verfügt, ist ab dem 28. Oktober in den Läden. Der Mac-Event könnte darüber hinaus neben den neuen MacBook-Modellen auch neue iMacs enthalten. Die letzte Aktualisierung der beliebten Standcomputer ist inzwischen ein Jahr her.Sollten sich die Informationen von Recode als wahr erweisen, dürfte Apple heute Abend oder spätestens morgen Einladungen zu dem Event verschicken. Dabei dürfte es sich wahrscheinlich um eine eher kleine Keynote handeln, die nicht in San Francisco, sondern eher in Cupertino angesiedelt sein dürfte. Natürlich halten wir Sie darüber auf MacTechNews auf dem Laufenden.Weiterführende Links: