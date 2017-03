Angebot: iPhone SE 64 GB für 29 Euro mit Tarif

Die kleinste der aktuellen iPhone-Bauformen mit nur 4 Zoll Displaydiagonale hat nach wie vor eine Menge Anhänger. Wer die Neuanschaffung eines iPhone SE in Betracht zieht, sollte aktuell einen Blick in das Angebot von Media-Markt werfen. Hier gibt es das kleine Smartphone in Kombination mit einem Tarif von O2 für nur 29 Euro Aufpreis. Das Besondere: Der O2-Tarif wird durch die Zugabe des Smartphones nicht teurer (Store: ).Es handelt sich um den Tarif O2 Free S, welcher 1 GB Highspeed-Datenvolumen (LTE Max.) und Flatrates für Telefonie und SMS mitbringt. Nach Verbrauch des Volumens bremst sich die Geschwindigkeit lediglich auf 1 Mbit pro Sekunde ab. Der monatliche Grundpreis beträgt - ob mit oder ohne iPhone SE - 24,99 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit umfasst 24 Monate. Ein Anschlusspreis von 29,99 Euro ist noch zu berücksichtigen.Das iPhone SE, welches in Kombination mit dem Vertrag nur noch 29 Euro kostet, ist in allen vier Gehäusefarben (Spacegrau, Gold, Roségold, Silber) verfügbar und hat einen eingebauten Speicher in Höhe von 64 GB. Genau diese Ausführung kostet neu bei Apple 539 Euro. Das iPhone SE hat die Bauform von iPhone 5 und 5s, ist allerdings mit dem A9-Chip ausgestattet, der auch im iPhone 6s seinen Dienst verrichtet. Die Rückkamera hat 12 Megapixel und eine ƒ/2.2 Blende; sie erlaubt Videoaufnahmen in 4K mit 30 fps, bzw. Full HD mit bis zu 60 fps.Das Media-Markt-Angebot gibt es nur im Onlineshop . Es ist gültig bis inklusive Donnerstag, den 16. März.Weiterführende Links: