8K-Display von Apple und ein »größerer« Mac mini

Im Windschatten der Ankündigung eines neuen, »modularen« Mac Pro, hatte Apple vorgestern auch ein eigenes »Pro Display« versprochen. Weitere Details nannten Phil Schiller und Craig Federighi nicht - es war ohnehin ungewöhnlich genug, dass sie überhaupt ein zukünftiges Produkt ankündigten. Jetzt allerdings taucht ein erster Bericht darüber auf, worum es sich bei diesem Pro Display handeln könnte.Den in der Vergangenheit recht zuverlässigen Quellen von Pike's Universum zufolge strebt Apple eine Auflösung von 8K an. Das entspricht nach gängiger Definition der Größe von vier 4K-Displays, also einer Pixelanzahl von 3840x2160. Das bisher höchstauflösende Display im Apple-Kosmos ist der iMac 5K 5120×2880 Pixeln. Weiterhin ähnele das Pro Display eher einem PC mit dem EFI BIOS der nächsten Generation.8K muss sich auf dem Displaymarkt erst noch durchsetzen. Es gibt bisher fast ebenso wenig Monitore mit dieser Auflösung wie Content, der diese auch voll ausnutzen könnte. Allerdings dauert es sowieso noch mindestens bis 2018, bis der neue Mac Pro mitsamt dieses »Pro Display« auf den Markt kommen werden.Ebenfalls in der Pipeline befindet sich derselben Quelle zufolge ein neuer Mac mini. Allerdings könnte dort eine neue Bezeichnung anstehen, denn angeblich werde er zukünftig »nicht mehr so mini« sein, zumindest nicht in der höchstmöglichen Ausführung. Eine Sortierung von Mac mini und Mac Pro in das von anderen Produktkategorien gebräuchliche Consumer/Pro-Schema ist also möglich, wie etwa auch bei iPad - iPad Pro oder MacBook - MacBook Pro. Der bislang noch aktuelle Mac mini stammt aus dem Jahr 2014. In der offiziellen Stellungnahme von vorgestern wurde er von Phil Schiller lediglich als »wichtig« bezeichnet und sein Fortbestehen im Portfolio bestätigt.Schließlich und endlich geht die Quelle davon aus, dass Apple mit der kommenden Version von macOS einmal mehr das Namensschema ändern werde. Es sei keine Bezeichnung eines Berges oder Parks mehr vorgesehen (so wie die letzten Versionen Sierra, El Capitan und Yosemite). Aktuell befänden sich zwei potenzielle Namen in der näheren Auswahl, von der der eine mit einem großen »M« beginne.Da die heutigen Berichte über das Pro Display, Mac mini und macOS im Unterschied zu der Bekanntgabe des neuen Mac Pro nicht direkt von Apple stammen, sollten die Informationen weiterhin als Gerüchte eingeordnet werden.Weiterführende Links: