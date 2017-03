69 neue Emojis beschlossen; Implementierung in künftige iOS-Versionen

Hauttöne und Geschlechterauswahl

Zeitplan

»Unsere Kinder werden keine Ahnung mehr haben, wie man schreibt.« Mit dieser, eher launig gemeinten Prognose fasste Craig Federighi im vergangenen Jahr den starken Trend hin zu Emojis in der digitalen Kommunikation in Chat-Apps zusammen. In der Tat ist die Anzahl der kleinen Bildchen, welche Emotionen und Untertöne transportieren sollen oder auch einfach als Wortersatz dienen, stark gewachsen und umfasst eine Bibliothek von weit über tausend Symbolen.Damit Emojis auch zwischen den verschiedenen Betriebssystemen und Online-Diensten hin und her geschickt und interpretiert werden können, folgen die Hersteller den Vorgaben des Unicode-Konsortium. Dieses hat nun eine Liste von 69 neuen Symbolen veröffentlicht, die im Sommer mit der Freigabe von Unicode 10 kommen werden. Auf folgender Collage sehen Sie alle im Überblick:Es gibt neun klassische Smileys, unter denen das viel geforderte Kotz-Smiley wohl exorbitante Verbreitung genießen dürfte. Außerdem können die kleinen gelben Gesichter jetzt ihren Kopf explodieren lassen, ein Monokel tragen, eine Braue heben, verrückt grinsen und schimpfen wie ein Rohrspatz. Unter den Gesichter-Smileys finden nun auch reife Brillenträger, Bartträger, Lockenköpfe, stillende Mütter, Sauna-Fans und Kopftuchträgerinnen ihre Entsprechung.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Fantasiefiguren. So bringt Unicode 10 Vampire, Zombies, Feen, Dschinns, Elfen, Meerjungfrauen, Wassermänner und Zauberer. Erwähnenswert ist wohl noch der Beschluss des Konsortiums, auch die britischen Teilgebiete England, Schottland und Wales mit eigenen Nationalflaggen auszustatten.Wo Menschen auf den Emojis zu sehen sind, umfasst Unicode 10 natürlich auch eine Palette an verschiedenen Hauttönen, bzw. Versionen in beiden Geschlechtern. Nicht hinzugekommen ist indessen eine rothaarige Version, wie sie Apple bei einem Meeting des Konsortiums im Januar eigentlich durchsetzen wollte (MTN berichtete: ).Unicode 10 ist zwar für Sommer 2017 geplant, die Umsetzung in den Betriebssystemen, etwa iOS, wird aber noch eine Weile länger dauern. Die im vergangenen Jahr mit Unicode 9 beschlossenen Symbole fanden erst im Dezember mit iOS 10.2 ihren Weg aufs iPhone. Die oben zusammengestellten konkreten Designs der Emojis sind übrigens nur Vorschläge des Konsortiums. Jeder Systementwickler hat einen eigenen Emojistil und kann die Bildchen entsprechend für sich anpassen.Weiterführende Links: