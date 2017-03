3D-Modell des Apple Park in Karten-App aufgetaucht

POIs und Satellitenbilder

Einzug im Apple Park

Drohnenvideos hielten uns monatelang stets auf dem aktuellen Stand, was Apples neues Hauptquartier in der Nordostecke von Cupertino anging. Doch ausgerechnet in Apples hauseigener Karten-App tauchte der Campus bislang nicht unter seinem offiziellen Namen auf. Das hat sich nun geändert.Fortan führen die Begriffe »Apple Park« und »Steve Jobs Theater« zum richtigen Ziel. Vor knapp einem Monat hatte Apple den zweiten Campus offiziell getauft und das Auditorium, in dem künftig auch Apple-Events abgehalten werden sollen, nach dem verstorbenen Firmengründer benannt (MTN berichtete: ). Gleichzeitig mit den beiden neuen POIs (Points of Interest) hat Apple auch mit neueren Satellitenfotos und einem 3D-Modell für die Flyover-Funktionalität ausgestattet.Der abgebildete Baufortschritt ist allerdings nicht topaktuell. So ist auf den Bildern erst ein Teil der Solaranlagen auf dem Dach des ringförmigen Hauptgebäudes installiert. Im Inneren des Rings, wo aktuell Flanierwege, Bäume, ein Teich und ein Obstgarten angelegt werden, ist noch voller Bauelemente und Erdhügel. Auch der große »Mount of Dirt« zwischen Ringgebäude und Auditorium hat noch eine beachtliche Höhe. Vergleicht man den Zustand mit der Reihe an Drohnenvideos, lässt sich ableiten, dass die Satellitenfotos aus dem Spätsommer 2016 stammen dürften.Die genaueren Informationen in den beiden neu aufgeführten POIs enthalten nicht nur die Adresse, sondern auch ein paar Fotos des Geländes, welche allerdings nicht von Apple, sondern von Wikipedia stammen. Dasselbe gilt für die Objektbeschreibung.Der Umzug der meisten Angestellten aus dem aktuellen Hauptquartier am Infitnite Loop in den Apple Park ist für kommenden Monat vorgesehen. Der Vorgang wird ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Insbesondere das Steve Jobs Theater dürfte erst ab Herbst für die Nutzung freigegeben werden. Dementsprechend ist nicht damit zu rechnen, dass ein eventuelles iPad-Event in den kommenden Wochen bereits in Apples neuen Räumen stattfindet.