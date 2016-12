32 Patente: Nokia verklagt Apple in Deutschland und den USA

Apple strengt Gegenklage an

Man habe Apple in Deutschland und den USA wegen der Verletzung diverser Patente verklagt, so Nokia. Konkret sei die Anklage in deutschen Gerichten von München, Mannheim und Düsseldorf erhoben worden. Man nennt insgesamt 32 Patente, die nahezu jeden Bereich eines Smartphones umfassen.So nennt Nokia: Bildschirm-Technologien, Benutzeroberfläche, Software, Antennen, Chipsätze und Videoverarbeitung. Bemerkenswert ist, dass Apple die Verletzung der Patente nicht bestreitet, sondern angibt, dass die Patente nach Verkauf der Nokia-Mobilfunksparte für jedermann zugänglich gemacht werden sollten.Dabei würde es sich dann um sogenannte FRAND-Patente (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) handeln, bei denen man die geschützten Technologien gegen eine Gebühr selbst verwenden darf. Eine solche Patent-Freigabe geschieht meist bei Grundsatz-Technologien, um die es sich hier durchaus handeln könnte. So lizenziert beispielsweise der Prozessorhersteller ARM seine Architektur und Apple den früher verwendeten FireWire-Anschluss.Im Gegenzug wurde Nokia gestern von Apple verklagt. Bei der Anklage handelt es sich um den Vorwurf Apples, bei Nokia handele es sich seit dem Verkauf der Mobilfunk-Sparte um einen sogenannten »Patent-Troll«. So besitzt Nokia mehrere Tochterfirmen, die aus Sicht des kalifornischen Konzerns nur dazu geschaffen wurden, um andere Konzerne wegen patentierter Technologien zu verklagen.Weiterführende Links: