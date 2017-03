17 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

Was liegt am 17. eines Monats im Jahr 2017 näher, als 17 attraktive Rabattaktionen aus App Store und Mac App Store zusammenzusuchen? Denn aktuell sind dort einige Helfer für den Mac wie etwa Fantastical 2 (-20 %) und PCalc (-30 %) ebenso im Angebot wie eine ganze Reihe von iOS-Spielen, welche alle auf 99 Cent reduziert wurden. Die meisten Rabatte sind zeitlich befristet. Nachfolgend finden Sie die interessantesten davon im Überblick:statt 49,99 €Aufgaben- und Terminverwaltung mit einem etwas anderen Ansatz, um das frustfreie Verwalten des anfallenden Tagwerks zu bewerkstelligen. (OS X 10.10+)statt 49,99 €Preisgekrönte Kalender-App mit intuitiver Parser-Engine, einem großen und einem Mini-Fenster je Bedarf, Erinnerungen und Zeitzonen. (OS X 10.11+)statt 9,99 €Leaf ist ein RSS-Reader zur Erfassung aktueller Web-Artikel und Blog-Einträge über sogenannte Feeds, wie zum Beispiel den von MacTechNews . (OS X 10.10+): Die Gratis-Aktion ist kurz nach Veröffentlichung des Artikels zu Ende gegangen, seitdem kostet die App 1,99 €.statt 9,99 €In düsterer Atmosphäre macht sich ein Junge auf die Suche nach seiner Schwester und trotzt allen Gefahren auf dem Weg. (OS X 10.6+)statt 9,99 €Wenn Apples Rechner-App nicht ausreicht, zählt PCalc dank umfangreicher Funktionen zu einer der besten Alternativen. (OS X 10.8+)statt 6,99 €Finale der Adventure-Trilogie. Mithilfe der tragbaren Zeitmaschine muss die Zeitlinie manipuliert und so die magische Katastrophe verhindert werden. (OS X 10.7.4+)statt 19,99 €Erkundungs- und Puzzle-Abenteuer, in dem ein neugieriger Weltraumgnom den Kosmos bereist, um hinter das Geheimnis seiner Zauberflöte zu kommen. (OS X 10.6+)statt 79,99 €Statistik-Software für Einsteiger und Fortgeschrittene. Leichter Datenimport, umfangreiche Modellierung, Prognose und Hypothesentests. (OS X 10.10+)statt 2,99 €Leicht zu verwendender Assistent für Notizen und To-Do-Listen im chicen Gewand mit verschiedenen Design-Vorlagen. (iOS 8.0+)statt 2,99 €Einfache Fotobearbeitung für iOS: Größen ändern, beschneiden, drehen, spiegeln und andere Standardwerkzeuge sind dabei. (iOS 8.0+)statt 4,99 €Tschechisches Adventure, in dem fünf kleine Baumwesen den letzten Samen des Hauptbaums vor bösen Parasiten retten müssen. (iOS 8.0+)statt 4,99 €In diesem Rollenspiel eskaliert das Leben eines galaktischen Truckers bis hin zur Verhinderung von Weltherrschaftsplänen übler Schurken. (iOS 8.0+)statt 2,99 €Mittelalter-Jump’n’Run mit der klassischen Storyline: Eliminieren Sie die bösartigen Kreaturen aus den Katakomben unter dem Königreich. (iOS 5.0+)statt 3,99 €Als Baum gilt es in diesem innovativen Survival-Spiel, und sich der Umgebung anzupassen. Mittels Fingerwisch wird der Baum geformt und zum Wachstum animiert. (iOS 6.0+)statt 4,99 €Um Wildnis, Abgründe und die sieben Schlangen zu besiegen, kann der Spieler wahlweise mit Aggression, Mut oder List vorgehen. (iOS 7.0+)statt 2,99 €Rollenspiel mit einem egoistischen Barden mit magischen Singkompetenzen. Die App beinhaltet auch die ersten drei Original-Klassiker der Reihe. (iOS 4.3+)statt 2,99 €iOS-Version des Plattformers von 2010. Eine Begleit-Story und anspruchsvollere Aufgaben zeichnen das Indie-Spiel aus. (iOS 4.3+)