17 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch

Die Rabattaktionen im iOS App Store werden aktuell von der bekannten Textadventure-Reihe Lifeline dominiert. Sämtliche sieben Teile sind aktuell auf höchstens 99 Cent reduziert. Darüber hinaus finden sich aber auch praktische Werkzeuge wie die Mac-Fernbedienung für iOS, EuroFaktura 6 oder der Awesome Calendar im Angebot. Nachfolgend alle Top-App-Rabatte im Überblick:statt 6,99 €Diese Alternative zum vorinstallierten iOS-Kalender synchronisiert sich automatisch mit allen vom iPhone unterstützten Kalendern und eignet sich besonders für Team-Projekte. (iOS 8.0+)statt 1,99 €Das klassische Brettspiel mit den schwarzen und weißen Steinen kommt puristisch ohne In-App-Käufe, ohne Werbung und ohne Internetanbindung aus. (iOS 9.0+)statt 2,99 €App für Musiker, die mit intuitiver Bedienung sowohl als Tuner und Metronom als auch als Stimmgerät kurz vor Auftritten eingesetzt werden kann. (iOS 9.0+)statt 1,99 €Über Textmitteilung auf dem Smartphone oder der Apple Watch nimmt der Spieler in diesem ersten Teil Verbindung mit dem fiktiven Charakter Taylor auf, der allein auf einem fremden Planeten abstürzt (iOS 8.0+)statt 1,99 € (iOS 8.0+)statt 1,99 € (iOS 8.0+)statt 1,99 € (iOS 8.0+)statt 2,99 € (iOS 8.1+)statt 2,99 € (iOS 8.4+)statt 2,99 € (iOS 9.0+)statt 4,99 €Nutzen Sie Ihr iOS-Gerät als Fernbedienung, die den Mac aus der Ferne bedient. Lautstärke, App-Starts, Tastatur- und Trackpad-Eingaben, Neustarts, Ausschalten, Medienauswerfen u.v.m. sind möglich. (iOS 8.0+)statt 2,99 €Befreie die junge Pi und ihren magischen Begleiter aus dem Labyrinth, das sie gefangen hält. Ein liebevoll gestaltetes Puzzlespiel mit 6 Welten à 15 Level. (iOS 8.0+)statt 6,99 €Dieses Wimmelbild-Adventure entführt den Spieler in die USA der 1930er Jahre und zu einem missglückten Experiment, welches die Tore zu Übersinnlichem geöffnet haben. (OS X 10.7.4+)statt 6,99 €Ein weiteres Wimmelbild-Adventure des gleichen Entwicklerstudios. Hier wird die »Geheimbund«-Serie rund um Sarah Pennington in einer Fantasy-Welt weitererzählt (OS X 10.7.4+)statt 99,99 €Hilfsmittel für Selbstständige bei den notwendigen Schritten für Auftragsabwicklung und Rechnungswesen. Die Basic-Variante mit etwas weniger Funktionen ist ebenfalls aktuell um 50 Prozent reduziert und kostet 24,99 Euro ( ). (OS X 10.7+)statt 1,99 €Kleines Werkzeug für Präsentationen, das den Mauscursor wahlweise nach einer definierbaren Zeit der Inaktivität oder an einem bestimmten Ort auf dem Bildschirm ausblendet. (OS X 10.6+)statt 19,99 €Diese Edition enthält sowohl den vierten Teil der bekannten Städtesimulation als auch die Erweiterung Rush Hour, welche größere Kontrolle über das Transportsystem und 2 neue Katastrophenszenarien verspricht. (OS X 10.8.5+)