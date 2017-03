15 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

iOS App Store

Mac App Store

Infinity Monitor — gratis

Kampf der Königin: Turm der Dunkelheit (Full) — 2,99 €

Lossless Photo Squeezer — gratis

Im App Store stand diese Woche unter dem Zeichen der Produktiv-Apps und Werkzeuge. Preisrabatte gibt es beispielsweise auf die Bildbearbeitungs-App für iOS Wonderoom (-85 %), die Astronomie-App SkySafari 5 (-90 %) und die bekannte Notizverwaltung Outline (-25 %). Hier die Angebote im Überblick:statt 2,99 €Fitness-App für alle Besitzer einer Apple Watch; wertet die von der Smartwatch eingehenden Daten aus. (iOS 10.0+, watchOS)statt 0,99 €Endlosen Puzzlespaß verspricht die von Apple ausgezeichnete »Gratis-App der Woche« mit 3 aufregenden und atmosphärischen Spielmodi. (iOS 6.0+)statt 1,99 €Alternative zur vorinstallierten Musik-App, welche mit Übersichtlichkeit und individuellen Anpassungen punkten möchte. (iOS 9.0+)statt 1,99 €Unkomplizierter Währungsumrechner mit mehr als 160 eingetragenen Währungen, automatischer Aktualisierung und Offline-Modus (iOS 10.0+)statt 11,99 €Drum-App mit sechs Soundkanälen. Das Spektrum reicht von klassischen analogen Drum-Maschinen bis zu abgedrehten Effekten. (iOS 8.0+)statt 1,99 €Dieser QR- und Barcode-Scanner verspricht ein Scanergebnis in unter einer Sekunde und bietet Produktdetails und eine Preissuche. (iOS 7.1+)statt 3,99 €Actionspiel, in dem man sich als einer von vier möglichen Technomagiern dem Schicksalstiegel in New York stellen muss. (iOS 7.1+)statt 6,99 €Schnelle Bildbearbeitung mit zahlreichen Effekten und Filtern, Farbkorrektur, Transformationen und einigen Spielereien. (iOS 8.0+)statt 0,99 €Dieses kleine Werkzeug erlaubt es, den Mauszeiger an einem Bildschirmrand verschwinden und am gegenüberliegenden wieder erscheinen zu lassen. (OS X 10.6+)statt 6,99 €Für einen unterhaltsamen Nachmittag sorgt dieses von Grimms Märchen inspirierte Wimmelbild-Adventure. (OS X 10.7.4+)statt 6,99 €Kompressor für die Bildformate PNG, JPG und GIF, welcher keine Qualitätsverluste mit sich bringen soll. (OS X 10.6.4+)statt 23,99 €Der Titelheld arbeitet an dem ultimativen Fahrzeug Magnum Opus, um im Ödland mit vielen marodierenden Banden überleben zu können. (OS X 10.11.6+)statt 14,99 €Alternative zu Apples Notizen-App mit einer intelligenten Statusbar, Sammlungen und einem integrierten Kalender. (OS X 10.6+)statt 39,99 €Umfangreiche Notizverwaltung mit Ordner, Tags, Formatierungen, PDF-Export und Kennwortschutz. (OS X 10.10+)statt 9,99 €Astronomie-App, mit der sich Himmelskörper finden und identifizieren lassen und Himmelsereignisse aus vergangenen Zeiten ansehen lassen. (OS X 10.6.6+)