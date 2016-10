14 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

iOS App Store

Shadow Bug — gratis

Bei den Sonderangeboten des App Store stehen die Zeichen klar auf Unterhaltung. Zahlreiche Spiele und Puzzle wie beispielsweise "Mittelerde: Mordors Schatten" und "Threes!" sind um 50 bis 66 Prozent im Preis reduziert, Shadow Bug sogar gratis erhältlich. Für Programmierer gibt es außerdem den Editor Textastic im Angebot, dessen Preis halbiert wurde. Nachfolgend alle Angebote im Überblick:statt 49,99 €In dem atmosphärischen Action-Adventure taucht der Spieler in die Welt von Mittelerde ein. Als Talion zieht man in den Kampf gegen Sauron, um sich für den Tod der Familie zu rächen. Systemanforderungen beachten! (OS X 10.10+)statt 19,99 €Als Chef eines Vergnügungsparks muss man aufregendste Attraktionen und Themenwelten schaffen, um so möglichst viele Besucher anzulocken und zufriedenzustellen. Highlight des Spiels ist der Achterbahn-Editor mit 3D-Fahrten. (OS X 10.8+)statt 7,99 €Eine einfache aber effektive Verarbeitung von Markup- und Quelltext verspricht der Editor Textastic. Neben grafischer Hervorhebung wird für C, CSS, HTML, JS, ObjC und PCP auch Textvervollständigung geboten. (OS X 10.9+)statt 3,99 €In diesem Spiel legt man eine Snowboard-Abfahrt hin, die man nicht so schnell vergessen wird. Es gilt nicht nur Schluchten zu überspringen, sondern auch Lamas zu retten. (iOS 7.0+, tvOS)statt 4,99 €Strategie und Glück sind bei dem Brettspielklassiker für bis zu vier Spieler dicht beieinander, um die meisten Siedlungen aufzubauen, die längsten Handelsstraßen zu etablieren oder die größte Rittermacht zu werden. (iOS 7.1+)statt 2,99 €Auf Südseeinseln müssen hier zwei Spieler als Schamanen um die Vorherrschaft kämpfen. Die Zahl der Verbindung zwischen Südseeinseln entscheidet hierbei, wem die Insel am Ende gehört. (iOS 6.0+)statt 4,99 €Wundervoll Rätsel in einer von Hand geschaffenen Welt gibt es bei diesem Spiel zu entdecken. Dabei begibt man sich mit Lumi auf die Suche nach dem Großvater, der Lumino City geschaffen hat. (iOS 9.0+)statt 4,99 €Als kleiner Roboter Josef begibt man sich vom Schrottplatz aus zurück in die Stadt Machinarium City - auf der Suche nach Antworten. Durch liebevolle Zeichnungen und eine intuitive Steuerung lässt die Geschichte einen nicht so schnell los. (iOS 8.0+)statt 3,99 €Um die Ecke denken muss man bei diesem Rätselspiel ständig. Die Frage dabei ist nur, welche der Ecken die richtige ist. Durch Hebel und Räder können sich Level plötzlich ändern und ein ganz neues Hindernis offenbaren. (iOS 7.0+)statt 3,99 €Als Ninja-Käfer muss man in diesem dunklen Adventure knifflige Hürden meistern, um den heimischen Wald vor der bösen Fabrik und ihren Monstern zu retten. Immer wieder kommt es dabei auch zu Bosskämpfen. (iOS 7.1+)statt 14,99 €Der Krieg hat alles genommen und so beginnt in den ausgebombten Ruinen der Kampf ums Überleben. Schwierige Entscheidungen sind zu fällen, wenn man sich allein oder in der Gruppe auf den Weg zu verbliebenen Ressourcen macht. (iOS 8.0+)statt 2,99 €Dieses mit einem Apple Design Award ausgezeichnete Zahlen-Puzzle verfügt über ein einfaches und zugleich anspruchsvolles Spielprinzip: Zahlen effektiv kombinieren, um möglichst viele Punkte zu erreichen. (iOS 6.0+)