13 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple TV

Mac App Store

iOS App Store

Angry Birds Space — gratis

The Detail — gratis

The Secret of Chimera Labs — gratis

Aktuell stehen im App Store viele hochwertige Apps gratis zum Download bereit, die sonst zwischen 0,99 Euro und 14,99 Euro kosten. Als Gratis-App der Woche ist Angry Birds Space im Programm. Doch auch die rabattierten Angebote können sich sehen lassen. Erwähnenswert sind hier unter anderem die Ideenschmiede Scapple (-40%) und die virtuelle Bluetooth-Tastatur Type2Phone (-80%). Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 0,99 €Diese App erleichtert es, neue Vorhaben für das Jahr zu verwalten und einzuhalten. Links werden die Vorhaben erstellt und rechts pro Tag abgehakt.(OS X 10.6+)statt 14,99 €Praktisches Upload-System für das Bildernetzwerk Instagram mit Freitext, Hash-Tags, Geo-Position und Zeitplanung. Unterstützt mehrere Konten.(OS X 10.11+)statt 14,99 €Gedankengänge und Ideen lassen sich mit dieser App unkompliziert erfassen und organisieren. Bilder und Stile erlauben eine individuelle Gestaltung.(OS X 10.6+)statt 44,99 €Die professionelle Textverarbeitung erlaubt eine übersichtliche Organisation von Kapiteln, Referenzen und Medien. Auch für iOS günstiger.(OS X 10.6+, iOS: statt 9,99 €Kleine Menüerweiterung, mit der sich die Mac-Tastatur praktischerweise in eine Bluetooth-Tastatur für iPhone, iPad und Apple TV verwandeln lässt.(OS X 10.6+)statt 0,99 €Als Gratis-App der Woche bringt Angry Birds Space die wütenden Vögel in den Weltraum, wo sie sowohl mit den Schweinen als auch der Gravitation zu kämpfen haben.(iOS 6.0+, iPad: statt 9,99 €Diese Textverarbeitung mit Markdown-Unterstützung bietet zahlreiche Zusatzfunktionen, einschließlich Scripting mithilfe von Python.(iOS 9.0+)statt 4,99 €In dem spannende Adventure im klassischen Pixelstil müssen zahlreiche Monster erledigt sowie Schätze und mächtige Artefakte gehoben werden.(iOS 8.0+)statt 2,99 €Als Kriminalbeamter untersucht man in diesem düsteren Comic einen brutalen Mord, der schwierige Entscheidung abverlangt. App leider nur auf Englisch.(iOS 7.0+)statt 1,99 €In diesem englischsprachigen Rendering-Adventure im Stil von Myst müssen die seltsamen Vorkommnisse in den Chimera Labs untersucht werden.(iOS 6.0+)statt 3,99 €Der kleine mutige Forscher Yuri bewegt sich in seinem Rollbett durch eine fantastische Welt bis hin zum Zentrum der Erde.(iOS 9.1+, tvOS 9.0+)