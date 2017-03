12 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch

Mac App Store

In der aktuellen Woche finden sich für kurze Zeit insgesamt 12 hochkarätige Apps im Sonderangebot. Für iPhone und iPad sind beispielsweise die Rennsimulation F1 2016 und die Brettspieladaption Pandemic im Angebot. Zu den Highlights für den Mac zählen unter anderem die Wetter-App Clear Day und das ungewöhnliche Survivalspiel Osmos. Die Foto-App Musemage ist die Gratis-App der Woche. Nachfolgend alle Rabatte im Überblick:statt 0,99 €Aus der Vogelperspektive müssen mithilfe eines Flugzeugs gegnerische Gebiete überflogen und feindliche Angriffe überstanden werden.(OS X 10.6+)statt 19,99 €In der Wirtschaftsimulation widmet man sich dem Aufbau einer Fluggesellschaft im harten Wettbewerb auf mehr als 20 Flughäfen.(OS X 10.11+)statt 9,99 €Die vormals Weather HD genannte App bietet eine hochwertige Präsentation detaillierter Wetterinformationen einschließlich Untwetterwarnung.(OS X 10.9+)statt 4,99 €Das von Apple ausgezeichnete Strategiespiel bietet einen Ausflug in die darwinistische Welt galaktischer Partikel im Überlebenskampf.(OS X 10.6+)statt 1,99 €Misst über das integrierte Mikrofon die genaue Lautstärke von Geräuschquellen und protokolliert den Verlauf in einem Diagramm.(iOS 8.0+, watchOS)statt 9,99 €Die Rennsimulation bietet hochwertige Grafik und verschiedene Fahrmodi. Neben klassischer Saison gibt es Mini-Saisons und Rennwochenenden.(iOS 8.1+, tvOS)statt 3,99 €Die Gratis-App der Woche erlaubt die kreative Bearbeitung von Fotos mit Farbfilter und Spezialeffekten wie Bildstabilisierung.(iOS 8.0+)statt 4,99 €Zur Einführung günstiger, verschlägt dieses Adventure den Spieler in die 1980er zu einer Gruppe von Freunden, die Geister entfesselt haben.(iOS 9.1+)statt 6,99 €In der Brettspieladaption widmet man sich der weltweiten Bekämpfung von Seuchen und muss dabei im Team gegen die Zeit antreten.(iOS 7.1+)statt 14,99 €Der Krieg hat alles genommen und so beginnt man in den ausgebombten Ruinen der Stadt den Kampf ums Überleben - allein oder in der Gruppe.(iOS 8.0+)statt 6,99 €Wie in der Brettspielvorlage müssen Spieler verschiedene Gebiete der Welt wirtschaftlich geschickt mit Eisenbahnlinien erschließen.(iOS 6.0+)statt 9,99 €Dieser praktische Helfer wurde von Apple aufgekauft und kostenlos gemacht. Die App erlaubt die Automatisierung und Kombination von iOS-Funktionen.(iOS 8.0+, watchOS)