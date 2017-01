11 Top-Apps im Sonderangebot für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch

Mac App Store

Auch am Jahresanfang gibt es zahlreiche Sonderangebote im App Store zu entdecken. Mit dem neuen Steuerjahr 2017 sind aktuell unter anderem die Mac-Apps "Steuererklärung 2017" und "WISO eür + kasse 2017" immerhin 10 Prozent günstiger zu haben. Darüber hinaus befinden sich verschiedene Spiele, hilfreiche Nachschlagewerke und nützliche Werkzeuge im Angebot. Nachfolgend ein Überblick:statt 3,99 €Einen praktischen Überblick bietet diese sichtbare Zwischenablage, in der sich beliebige Objekte ablegen und zu einen beliebigen Zeitpunkt wieder einfügen lassen.(OS X 10.11+)statt 19,99 €Der grafisch aufwändige 3D-Shooter katapultiert den Spieler in einen apokalyptischen Überlebenskampf in den Ruinen Moskaus.(OS X 10.6+)statt 39,99 €Die Berliner Software konvertiert mithilfe ausgeklügelter Texterkennung beliebige Grafik- und PDF-Scans in editierbare Office- und PDF-Dokumente.(OS X 10.6+)statt 23,99 €So müsste die Mac-Software des Finanzamts sein: Grüne Formulare, die an geeigneter Stelle hilfreiche Hinweise geben, können über das ELSTER-System eingereicht werden.(OS X 10.9+)statt 6,99 €In dem Wimmelbild-Abenteuer begibt sich der Spieler auf die Suche nach dem Versteck des bösen Geistes von Lord Strix.(OS X 10.7+, iOS 5.1+: statt 44,99 €Selbstständige können mit dieser Lösung Einnahmen-Überschuss-Rechnungen für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 erstellen.(OS X 10.8+)statt 3,99 €Dieses Nachschlagewerk hilft bei der Bewertung von Laborergebnissen (SI & US), wie sie in Forschung und Medizin anzutreffen sind, und überzeugte auch schon Apple.(iOS 7.0+)statt 1,99 €Die interaktiven Text-Adventures laufen wie eine Art Chat in Echtzeit ab. In den Dialogen müssen weitreichende Entscheidungen getroffen werden.(iOS 8.0+, watchOS 2.0+)statt 1,99 €In dem Horrorspiel darf man sich bei dem Streifzug durch eine Irrenanstalt nicht verrückt machen lassen, um dem Ziel näher zu kommen.(iOS 8.0+)statt 2,99 €Dieser Leitfaden für den Nachthimmel bietet einen portablen Sternenatlas mit detaillierten Einzelinformationen für Anfänger und professionelle Astronomen.(iOS 8.0+)statt 1,99 €Der Klassiker der Wimmelbilder bietet zahlreiche Herausforderungen bei der Suche nach Walter und seinen Freunde.(iOS 9.0+)