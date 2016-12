10 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple TV

Mac App Store

About Love, Hate and the other ones — 2,99 €

Grimmige Legenden: Der Fluch der Braut — 3,99 €

iOS App Store

Neben der professionellen Photoshop-Alternative Affinity Photo (-20%) sind auch zahlreiche hochkarätige Spiel aktuell im Preis gesenkt. Als Gratis-App der Woche verspricht Linia kurzweilige Unterhaltung, während DuckTales Remastered (-80%) die Enten auf iPhone, iPad und Apple TV loslässt. Nachfolgend alle Sonderangebote des App Store im Überblick:statt 6,99 €In der Rolle von Love und Hate gilt es, 70 Puzzle-Level zu durchqueren, um auf den geliebten Hügel zu gelangen.(OS X 10.6+)statt 49,99 €Eine Software zur professionellen Bild- und Fotobearbeitung mit zahlreichen Photoshop-Funktionen sowie Unterstützung für 32-Bit-RAW und HDR.(OS X 10.9+)statt 9,99 €Mit diesem Video-Player lassen sich unkompliziert gängige Videoformate und Streams wiedergeben sowie virtueller Surround-Sound erzeugen.(OS X 10.7+)statt 9,99 €In dem Wimmelbild-Adventure verschlägt es den Spieler in das abgeschiedene Ravenbrook, wo ein mysteriöser Fremder auf einer Hochzeit für Unruhe sorgt.(OS X 10.7+)statt 4,99 €Der rastlose Dagobert Duck erkundet bei seiner Schatzsuche mit den Kindern nicht nur die zahlreiche Orte auf der Erde, sondern auch den Mond.(iOS 7.1+, tvOS 9.0+)statt 3,99 €Richtiges Timing ist in der Gratis-App der Woche entscheidend, um durch Querlinien die gesuchten Farbsequenzen zu finden.(iOS 9.1+)statt 3,99 €Die kleine Prinzessin Ida muss durch Labyrinthe aus optischer Täuschung und unmöglichen Figuren, um das versteckte Levelende zu erreichen.(iOS 7.0+)statt 6,99 €Finde die Familie der Kriegerin Sasha in einer mystischen Welt voller Monster, Rätsel und Verstecke.(iOS 8.0+)statt 6,99 €In dem Open-World-Spiel muss man als heldenhafter Spinnenmann für Recht und Ordnung in der Stadt sorgen.(iOS 7.0+)statt 4,99 €In dem preisgekrönten Jump-&-Slide-Spiel steuert man Leo durch spektakuläre Welten, um den geheimnisvollen Dieb des Goldes zu finden.(iOS 7.0+)