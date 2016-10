madebygoogle - Google stellt neue Hardware vor

Google Pixel

Nachdem Apple im September die jährliche iPhone-Keynote abgehalten hat, zog Google gestern Abend nach. Neben den erwarteten Pixel-Smartphones gab es unter dem Hashtag #madebygoogle mehrere kleinere Hardware-Ankündigungen.Zum einen stellte Google seine neuen Smartphones vor, diese heißen „Pixel“ und „Pixel XL“. Während das Pixel eine Bildschirmdiagonale von 5“ besitzt, verfügt die XL-Variante über einen 5,5“-AMOLED-Bildschirm. Bei den Gehäusen setzt Google auf eine Kombination aus Aluminium und Glas.Neben den üblichen Sensoren verfügen die Geräte über einen USB-C-Anschluss, 4 GB RAM und einen Fingerabdruck-Sensor. Ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss ist ebenfalls integriert. Käufer können zwischen 32 GB und 128 GB Speicher wählen. Die Preise liegen zwischen 759 € und 1009 € und bewegen sich somit in der iPhone-Sparte. Verfügbar sind die Geräte in Schwarz und Silber, eine blaue Version gibt es in limitierter Auflage. Die Smartphones lassen sich ab sofort bei Google vorbestellen und werden in 2-3 Wochen versandt.Neu vorgestellt wurde auch die VR-Brille „Daydream View“. Diese kann in mit einem Daydream-ready-Smartphone genutzt werden. Das Gehäuse der Brille ist mit Stoff überzogen und wirkt dadurch deutlich wertiger als die der Konkurrenz. Im Lieferumfang ist zudem eine Fernbedienung enthalten, mit der sich die Brille bedienen lässt.Die Inhalte für die Brille müssen natürlich erst von Drittanbietern produziert werden, allerdings stellt Google zum Start bereits eigene Dienste wie StreetView, YouTube und Fotos zur Verfügung. Daydream View ist ab November für 69 Euro auch in Deutschland erhältlich.Bei dem vorgestellten „Google Home“ handelt es sich um einen Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten, der bereits auf der letzten Google-Keynote angekündigt worden ist. Dieser kann, ähnlich wie Siri, Fragen beantworten oder Befehle ausführen. Google möchte möglichst viele Partner gewinnen und stellt Entwicklern daher ein passendes SDK zur Seite.Google Home soll in verschiedenen Farben angeboten werden. In den USA wird der Lautsprecher ab November für 129 US-Dollar zu kaufen sein. Ein Deutschlandstart ist aktuell noch nicht geplant.Bei „Google WiFi“ handelt es sich um einen WLAN-Router, der für eine perfekte Netzabdeckung sorgen soll. Laut Google ist es mit den neuen Routern möglich, mehrere Google-WiFi-Stationen in der Wohnung zu nutzen. Durch einen sogenannten „Network Assist“ können Endgeräte immer das stärkste Signal nutzen, sodass zum Beispiel Streaming noch flüssiger funktionieren werde. Ein Google WiFi soll 129 US-Dollar kosten, bestellt man drei Router, so zahlt man 299 US-Dollar.